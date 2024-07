Exercice physique : la durée et la distance sont fondamentales pour perdre du poids

L'ESSENTIEL Pour rendre l’exercice physique performant contre le surpoids, il faut essayer d’y passer du temps et se donner un objectif.

La durée nécessaire pour obtenir un résultat est au minimum de 45 minutes, au moins 3 fois par semaine.

Exercice physique et non pas sport, pour ne pas subir les effets de l’excès.

Il faut méditer l’exemple de l’histoire « Gros et Maigre courent le Marathon ! ».

Perte de poids : se donner un objectif et bien s'équiper

Gros et Maigre ont décidé de courir le Marathon… Maigre, qui est très affuté, le court en moins de quatre heures. Gros qui souffle, peine et ne peut pas courir, va mettre plus de 9 heures pour arriver au bout des 42 kilomètres…

La morale ou plutôt les morales de cette histoire ? D’abord qu’elle est totalement stupide, et que Gros n’aurait jamais dû faire le Marathon, bien trop dangereux pour un organisme mal préparé ! Il est d’ailleurs probable qu’il aura abandonné avant la ligne d’arrivée ou que le camion balai aura abrégé ses souffrances…

Mais quelles sont les différences positives, d’un point de vue médical, entre les deux ? D’abord que Maigre aura mis moins de temps. Certes, c’est une évidence. Mais d’un point de vue énergétique, c’est Gros qui aura dépensé le plus de calories. Et qui aura perdu le plus de poids, essentiellement de la graisse.

Alors, en conclusion, pour rendre l’exercice physique performant contre le surpoids, il faut essayer d’y passer du temps et se donner un objectif. Mais aussi y ajouter une certaine forme de performance pour qu’elle allie efficacité et absence de dangerosité. C’est possible et même facile. A condition d’avoir dépensé quelques dizaines d’euros dans l’achat d’un cardio fréquencemètre, l’application Running (ou son équivalence) et quelques éléments d’équipement vestimentaire. Avouez-le, rien d’impossible.

Téléchargez une application qui calcule et enregistre les performances de base

La durée nécessaire pour obtenir un résultat est au minimum de 45 minutes, au moins 3 fois par semaine. Le véritable conseil serait plutôt « au moins » 45 minutes par jour, et le plus souvent possible. Exercice physique et non pas sport, pour ne pas subir les effets de l’excès.

Il est difficile d’apprécier la quantité d’effort fourni. On peut très bien se « traîner » sur quelques kilomètres et ne pas en tirer de bénéfice, tant d’ailleurs pour la santé que pour le poids. Il existe une aide imparable, un outil essentiel : l’application pour smartphone destinée à gérer le temps et la distance.

Dès le début de vos efforts physiques, téléchargez une application qui va vous donner, chaque jour, grâce au GPS de votre smartphone la distance parcourue, le temps, la vitesse moyenne. Dans le même temps, le programme compilera les résultats, à la fois sur votre téléphone et votre ordinateur. Ce sera votre guide et le témoin objectif de vos progrès. Car si la compétition représente un des dangers de la pratique de l’exercice physique en groupe, tout change lorsque l’adversaire est soi-même. Se battre contre soi-même chaque jour, en essayant de faire plus vite et plus loin que la veille, ou au minimum aussi bien, est un objectif qui reste raisonnable.

Ces applications sont d’une précision étonnante. Elles vous permettront de moduler et surtout d’éviter les bobos des premiers jours, qui restent le frein principal à l’harmonisation de la perte de poids. Les petits tracas : courbatures, mal au dos, et leurs remèdes (anti-inflammatoires et protecteur gastrique, massage, hammam, sauna, piscine…) font partie de l’itinéraire d’une perte de poids réussie.



Certaines sont payantes ; d’autres gratuites. Faites votre choix !