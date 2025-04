Pourquoi faut-il éviter de critiquer son enfant en public ?

L'ESSENTIEL Critiquer publiquement un enfant qui se conduit mal peut provoquer son humiliation.

Il est préférable de le prendre à l'écart pour lui faire des reproches.

Ces reproches doivent être formulés de façon positive.

S'il est normal de vouloir intervenir rapidement quand son enfant se comporte mal en public, le critiquer n'est pourtant pas la meilleure solution. Souvent motivée par la colère, l'habitude ou encore la pression sociale, cette approche peut nuire à son estime de soi et à la relation parent-enfant.

Pourquoi est-il déconseillé de critiquer son enfant en public ?

Si critiquer son enfant en public peut sembler efficace à court terme, c'est parce que l'enfant se sent rabaissé et honteux, et qu'il peut ainsi changer de comportement. Cependant, cela ne lui enseigne pas comment bien se comporter à long terme.

Un enfant qui se sent humilié est moins réceptif aux messages de son parent et peut se mettre à croire qu'il est incapable ou qu'il se comporte toujours mal. À la longue, cela peut créer une étiquette négative qui endommage le lien de confiance avec son parent, l'empêchant de demander de l'aide ou de partager ses difficultés.

Comment changer le comportement de son enfant sans le critiquer ?

Être soi-même attentif(ve) à ses émotions et rester calme sans se laisser influencer par l'opinion des autres est déjà un premier pas primordial. Si votre enfant se comporte mal, il est préférable de l'emmener à l'écart pour discuter en privé afin de comprendre son point de vue et ses besoins. Si vous vous rendez compte qu'il vous interrompt constamment, c'est peut-être parce qu'il a besoin d'attention.

Ensuite, décrivez le comportement que vous observez sans lui donner une étiquette négative : "Je vois que tu es en colère parce que ta cousine prend ton jouet, mais on ne tape pas."

Enfin, discutez avec lui de ce qu'il aurait pu faire différemment et comment il pourrait réagir la prochaine fois.

L'importance de la communication et du soutien

Savoir se mettre à la place de son enfant est primordial pour mieux comprendre ce qui se cache derrière un comportement dérangeant. Vous lui permettez ainsi de répondre à ses besoins et de lui offrir un environnement dans lequel il se sent en confiance pour exprimer ses émotions et ses difficultés.

En évitant les critiques et en favorisant ce dialogue ouvert et empathique, vous avez tout à y gagner dans votre lien avec votre enfant, mais aussi pour l'aider à développer une estime de lui-même positive.

En savoir plus : "Les lois naturelles de l'enfant" de Céline Alvarez.