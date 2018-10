Education : comment donner confiance à son enfant ?

À tout âge, les enfants doivent faire face à de nouvelles situations. Pourtant, quand un enfant manque de confiance en lui, aller vers de nouvelles d'activités, oser parler aux autres sans crainte ou demander quelque chose à un adulte peut être particulièrement difficile. Lui donner confiance permet alors de favoriser son autonomie et de vaincre sa peur de l'inconnu.

Comment guider son enfant vers plus d'autonomie ?

Que ce soit par les actes ou les pensées, un enfant a besoin de se sentir encouragé à exprimer ses opinions et à expérimenter de nouvelles choses tout en trouvant des solutions par lui-même. Pour favoriser son autonomie, n'hésitez pas à lui demander son avis et l'encourager à développer un sens critique même si vous n'êtes pas d'accord avec lui, le laisser trouver des solutions par lui-même sans le faire pour lui et l’encourager à passer à l'action tout en mesurant les risques.

L'encourager même en cas d'échec

C'est souvent la peur de l'échec ou de l'inconnu qui empêche l'enfant de se dépasser en prenant des risques. En acceptant soi-même que son enfant n'est pas parfait, on l’encourage à s'exprimer et à agir tel qu'il est et non pas comme il doit être.

Punir un enfant en cas d'échec, c'est lui donner le message qu'il n'est pas assez “bon” pour y arriver. En l’encourageant au contraire à faire mieux la prochaine fois et en dédramatisant une mauvaise note, on le valorise pour qu’il recommencer et mobilise ses ressources.

L'aider à respecter les limites

Encourager son enfant à expérimenter est une bonne chose. Cependant, en tant que parents, garant de son éducation et de sa sécurité, il est important de lui expliquer les règles à respecter (heure de coucher, de lever, rangement de sa chambre, devoirs à la maison, politesse…) tout en valorisant la confiance que vous placez en lui.