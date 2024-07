Tout ce que la peau de pieuvre peut faire pour nous protéger du soleil

L'ESSENTIEL La xanthommatine appartient à la classe des ommochromes, qui sont responsables de la coloration de divers tissus et de divers organes chez les animaux (notamment les yeux, les ailes et l'exosquelette).

Ce composé est présent dans la peau des pieuvres.

Il a été testé avec succès par des chercheurs dans de nouvelles formules de crèmes solaires.

Une nouvelle étude propose d'utiliser un composé dérivé de la peau de pieuvres pour rendre les écrans solaires plus sûrs, plus efficaces et moins polluants.



Ce composé appelé "xanthommatine" appartient à la classe des ommochromes, qui sont responsables de la coloration de divers tissus et de divers organes chez les animaux (notamment les yeux, les ailes et l'exosquelette). Même avant que l'Homme ne s'en saisisse, la xanthommatine joue ainsi naturellement un rôle important dans la protection contre les rayons UV nocifs.

Protection du soleil : quel est l'intérêt de la peau de pieuvre ?

"Compte tenu des récentes controverses associées aux effets toxicologiques sur l'environnement de certains produits chimiques utilisés dans les écrans solaires, la sécurité de la xanthommatine avec des boutures de corail a été validée à des concentrations 5 fois supérieures à celles utilisées dans nos formulations", écrivent d'abord les chercheurs dans leur compte-rendu.



"Lorsqu'elle est formulée avec des écrans solaires à base d’oxyde de zinc, l'inclusion de la xanthommatine a augmenté le profil d'absorption UV total de 28 % et le potentiel de blocage total de la lumière de 45 %", poursuivent-ils.

"Les formulations n'ont pas non plus provoqué d'irritation dermique ni de sensibilisation lors d'un test épicutané répété chez l'homme" ajoutent-ils.

"Il est bien connu que les UVB contribuent aux coups de soleil dans les couches supérieures de la peau et que les UVA pénètrent dans les couches plus profondes, contribuant au photovieillissement et aux lésions de l'ADN", rappellent-ils en conclusion, estimant par ailleurs que leurs résultats doivent être confirmés par des recherches supplémentaires.

Comment bien protéger sa peau du soleil ?

En attendant que l’idée de la peau de pieuvre fasse son chemin, rappelons que pour bien se protéger du soleil cet été, les crèmes déjà disponibles doivent être appliquées en couche épaisse sur toutes les parties du corps non couvertes par des vêtements. Il est aussi recommandé d’utiliser des indices de protection élevés (indice 50+), actifs à la fois vis-à-vis des UVB et des UVA.



Pour éviter les effets toxiques des rayons, il est également indiqué de rechercher l’ombre autant que possible et d'éviter de s’exposer au soleil entre 12 heures et 16 heures. Porter un chapeau, des vêtements à manches longues et des lunettes de soleil est enfin fortement conseillé.



"Il faut renouveler l’application de la crème solaire toutes les deux heures et tout de suite après une baignade", complète le SNDV (syndicat national des dermatologues – venereologues) . "Alors que les rayonnements UV constituent la première cause de cancers cutanés, en particulier de mélanome, 74 % des Français déclarent encore ne pas se protéger systématiquement du soleil dans le cadre de leurs activités de loisirs ou sportives en extérieur", déplorait-il il y a peu.