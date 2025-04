La greffe d’îlots pancréatiques : un espoir pour tous les diabétiques ?

L'ESSENTIEL Une équipe du CHU de Toulouse a réalisé une greffe d'îlots pancréatiques pour traiter une patiente atteinte de diabète de type 1, stabilisant ainsi sa maladie.

Cette technique remplace les îlots pancréatiques qui sont les cellules productrices d'insuline.

Aujourd’hui, la patiente va bien et son diabète est stabilisé.

C’est un espoir pour les 300.000 patients actuellement traités en France pour un diabète de type 1 : le 6 février dernier, une équipe du CHU de Toulouse a pour la première fois réalisé une greffe d'îlots pancréatiques sur une patiente atteinte de cette maladie. Aujourd’hui, elle va bien et son diabète est plus stable.

Plus besoin d’insuline pour 75 % des patients ayant eu une greffe

“Cette thérapie cellulaire est un espoir de meilleures survie et qualité de vie pour les patients atteints de diabète de type 1 très instable, même si elle reste néanmoins fortement conditionnée par la disponibilité en don d’organes”, indique Dr Laure Esposito, néphrologue à l’hôpital Rangueil, du CHU de Toulouse, dans un communiqué.

Le diabète de type 1 se caractérise par une hyperglycémie, c’est-à-dire un excès de sucre dans le sang. Il est dû à un dysfonctionnement des îlots de Langerhans ou pancréatiques, c’est-à-dire les cellules du pancréas chargées de la production d’insuline, l’hormone qui régule normalement le taux de sucre dans le sang.

Pour réaliser une greffe, les îlots pancréatiques sont prélevés sur un donneur d’organes décédé puis injectés dans une veine qui transporte le sang vers le foie. Une fois installés sur le patient, ces cellules productrices d’insuline reprennent leur place et leur rôle, c’est-à-dire la production d'insuline et la régulation du taux de sucre dans le sang.

Après l’opération, la patiente est restée dix jours à l’hôpital avant de rentrer chez elle. “Aujourd’hui, [elle] se porte bien et son diabète est désormais plus stable”, indique le communiqué du CHU de Toulouse.

Selon le Manuel MSD, 75 % des patients qui ont reçu une greffe des îlots de Langerhans n’ont plus besoin d’insuline un an après la transplantation et, pour certains, peuvent ne plus en avoir besoin pendant de nombreuses années.

La greffe d’îlots pancréatiques pratiquée dans plusieurs hôpitaux

Cette opération constitue donc un espoir pour tous les patients car le traitement actuel, l’insulinothérapie, est lourd et chronique. Les patients doivent réaliser des injections sous-cutanées d’insuline, plusieurs fois par jour, en fonction de leur taux de glycémie.

Aujourd’hui, en France, plusieurs hôpitaux proposent cette opération. C’est par exemple le cas à Lyon, à Strasbourg, à Lille ou encore à Montpellier. Néanmoins, comme l'indiquent les Hospices civils de Lyon, tous les patients atteints d'un diabète de type 1 n’y sont pas éligibles. Ils doivent relever de l’une des trois situations suivantes :

Une qualité de vie diminuée par des hypoglycémies mal ou non ressenties, fréquentes et/ou sévères.

Avoir reçu une greffe de rein pour traiter une insuffisance rénale.

Une insuffisance rénale provoquée par le diabète et qui nécessite une dialyse ou une prise en dialyse imminente.

Le diabète de type 1 augmente chez les moins de 20 ans. En 2012, 20.300 jeunes étaient concernés, contre 31.400 en 2023, selon l’Assurance maladie.