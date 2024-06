Diabète de type 1 et diabète de type 2 : quelles différences ?

L'ESSENTIEL La semaine nationale de prévention du diabète 2024 se déroulera jusqu’au samedi 8 juin.

Selon les projections de l’Assurance Maladie, 520.000 personnes supplémentaires pourraient être touchées par un diabète en 2027 par rapport à 2021, dont 500.000 avec un diabète de type 2 et 20.000 avec un diabète de type 1.

La Fédération Française des Diabétiques explique quelles sont les différences entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2.

A l’occasion de cette semaine nationale de sensibilisation, la Fédération Française des Diabétiques rappelle quelles sont les caractéristiques du diabète de type 1 et du diabète de type 2.

Diabète de type 2 : "un retard diagnostic d’une dizaine d’années"

Le diabète de type 2 est causé par une mauvaise utilisation de l’insuline via les cellules de l’organisme. "C’est une maladie insidieuse se développant sans symptômes apparents, ou du moins peu visibles au début", précise la Fédération Française des Diabétiques. "Le diabète de type 2 compte en moyenne un retard diagnostic d’une dizaine d’années révélant parfois la présence de complications", ajoute l’institution.

Le diabète de type 2 peut être déclenché par des facteurs non modifiables : l’âge, le sexe et les prédispositions familiales. "Il peut aussi être provoqué par des facteurs modifiables tels qu’une alimentation déséquilibrée, la sédentarité, le manque d’activité physique, le surpoids et l’obésité", indique la Fédération. "Ce sont surtout les facteurs sociaux et environnementaux qui expliquent l’accroissement constant du diabète de type 2 en France", complète-t-elle.

Diabète de type 1 : "un risque immédiat d’acidocétose et coma"

Le diabète de type 1 se déclenche lorsque l’organisme, ne reconnaissant plus les cellules bêta du pancréas qui produisent l’insuline, les détruit progressivement. "C’est une maladie auto-immune", précisent les membres de l’organisation à but non lucratif.

Les symptômes du diabète de type 1 sont : une soif intense, des envies fréquentes d’uriner, des urines abondantes, un amaigrissement massif et rapide avec l’appétit conservé ou augmenté, la fatigue. "Cette pathologie expose à un risque immédiat d’acidocétose et coma", détaillent-ils.

Le diabète de type 1 est dû à des prédispositions génétiques et des facteurs environnementaux encore mal définis : infections virales, alimentation, environnement, etc.

Diabète de type 1 et diabète de type 2 : complications et projections

Concernant les deux types de diabète, des complications peuvent survenir en raison de l’incapacité du corps à réguler le taux de sucre dans le sang. "Les excès de sucre permanents (hyperglycémies chroniques) abîment au fil du temps les parois des gros et des petits vaisseaux sanguins, ce qui affecte aussi les organes qu’ils irriguent", expliquent les spécialistes. "Si le diabète n’est pas ou mal équilibré, des complications peuvent survenir et toucher différentes parties du corps, telles que le cœur, les reins, les yeux ou encore les pieds", concluent-ils.

Selon les projections de l’Assurance Maladie, 520.000 personnes supplémentaires pourraient être touchées par un diabète en 2027 par rapport à 2021, dont 500.000 avec un diabète de type 2 et 20.000 avec un diabète de type 1.

En 2021, les dépenses totales consacrées au diabète et remboursées par l’Assurance Maladie ont dépassé les 9 milliards d’euros, soit une augmentation de 7 % par rapport à 2020.