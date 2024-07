Escroqueries à l’Assurance Maladie : comment ne pas se faire avoir ?

L'ESSENTIEL "C’est désormais connu, chaque grand événement mondial s’accompagne malheureusement d’une recrudescence des tentatives de fraudes et de cybermalveillance", indique l’Assurance maladie dans un communiqué de presse.

"Durant tout l’été, un certain nombre de pirates se feront passer comme agent de votre caisse d’assurance maladie. Leur objectif : tout faire pour dérober vos données personnelles, voler vos informations bancaires et vous escroquer de l’argent", poursuit-elle.

Afin de lutter contre ce phénomène, l'Assurance maladie livre toute une série de précieux conseils.

Dans un communiqué de presse, l’Assurance Maladie indique point par point comment éviter les escroqueries faites en son nom.

"C’est désormais connu, chaque grand événement mondial s’accompagne malheureusement d’une recrudescence des tentatives de fraudes et de cybermalveillance", indique l’Assurance Maladie dans le document envoyé aux rédactions. "Cette année, tous les experts s’accordent à dire que le phénomène va prendre encore plus d’ampleur en France pendant la tenue des Jeux olympiques et paralympiques", ajoute-t-elle.



"Durant tout l’été, un certain nombre de pirates se feront passer comme agent de votre caisse d’assurance maladie. Leur objectif : tout faire pour dérober vos données personnelles, voler vos informations bancaires et vous escroquer de l’argent", poursuit l’Assurance Maladie.

Comment s'assurer qu'il s'agit bien de messages émis par l’Assurance Maladie ?

Pour ne pas se faire prendre, sachez tout d’abord que les communications de l’Assurance Maladie (mails, téléphone et SMS) sont limitées à certaines informations. Elles ne demandent jamais :

- vos identifiants de connexion au compte ameli, notamment votre mot de passe ;

- des informations médicales ;

- vos coordonnées bancaires complètes ou votre numéro de carte bancaire.



Par ailleurs, pour s’assurer qu'il s'agit bien de messages émis par l’Assurance Maladie, il faut vérifier que l’adresse mail de l'expéditeur finit par @app.assurance-maladie.fr, @assurance-maladie.fr, @info.ameli.fr ou @ameli.fr.



Notez également que tous les appels de l’Assurance maladie proviennent exclusivement de deux numéros : le 36 46 et le 01 78 85 70 03. Dans la même optique, tous les SMS qui vous sont adressés par votre caisse d’assurance maladie proviennent du seul numéro émetteur 38663 et commencent par "ASSURANCE MALADIE".

Assurance Maladie : "une nouvelle technique de fraude s’est développée"

"Ces derniers temps, une nouvelle technique de fraude s’est développée : elle consiste à contacter des assurés par téléphone en se faisant passer pour un conseiller de l’Assurance Maladie. Celui-ci explique alors à son interlocuteur avoir repéré des opérations suspectes sur son compte ameli et propose à la « victime » de régler le problème avec elle", souligne l’Assurance Maladie.



"Lors de tout contact, nos agents doivent se présenter avec leur nom, leur service et leur caisse de rattachement. Ils ont d’ailleurs accès à votre dossier individuel", explique-t-elle. "N’hésitez donc pas à vous assurer que vous avez bien à faire à un agent de nos services en lui demandant de vous indiquer le dernier remboursement versé sur votre compte", conseille-t-elle.