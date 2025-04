Asperges des bois : attention aux intoxications

L'ESSENTIEL L'asperge des bois pousse entre avril et juin dans les prairies, les talus et les bois de presque toute la France hexagonale ainsi qu’en Corse.

Cette plante comestible a été à l'origine de 48 cas d’intoxication en 10 ans.

Des cristaux d’oxalate de calcium, présents dans la plante, pourraient être à l'origine des intoxications.

Si vous êtes un adepte de la cueillette des asperges des bois, aussi connues sous le nom d’aspergettes, il faut être vigilant. Cette plante cosmétique qui pousse entre avril et juin dans les prairies, les talus et les bois, a été à l’origine de 48 cas d’intoxication entre janvier 2010 et juin 2020.

Intoxication avec des asperges des bois : les symptômes à repérer

"Depuis plusieurs années, les Centres antipoison (CAP) reçoivent des appels de personnes ayant présenté des symptômes après avoir consommé des asperges des bois. En mai 2019, le CAP de Nancy a alerté l’Anses suite à la survenue d’une intoxication grave mettant en jeu le pronostic vital d’un patient", explique l’agence dans sa mise en garde du 3 avril 2025.

Les personnes intoxiquées par cette plante présentent :

des douleurs intenses du pharynx ;

un gonflement de la bouche ou la gorge ;

des difficultés pour avaler.

Ces symptômes apparaissent en moyenne trois à quatre heures après la consommation, et non immédiatement.

"Par ailleurs, au cours d’un même repas, certains consommateurs ont été touchés et d’autres pas, suggérant une sensibilité individuelle. Enfin, la cuisson n’élimine pas la toxicité des asperges", précise l’Anses.

Si l’un de vos proches ou vous même présentez ces signes après avoir mangé des asperges des bois, il est recommandé de :

Appeler le 15 ou le 112 ou le 114 pour les personnes malentendantes, en cas de détresse vitale en mentionnant la consommation d'asperges des bois.

Appeler un centre antipoison ou consulter un médecin.

Prendre une photographie des plantes sauvages ceuillies avant la cuisson : cela peut aider à identifier la plante en cas d’intoxication.

Garder les restes du repas : ils pourront être analysés et permettre la recherche de substances toxiques.

Si l'aspergette est une plante est sauvage, elle peut aussi être cultivée dans les jardins potagers à partir de graines disponibles dans le commerce. Elle est aussi sur les étales de certains marchés ou supermarchés depuis quelques années.

Asperges des bois : quelle est l’origine des intoxications ?

Une étude a été menée pour comprendre pourquoi certaines asperges des bois provoquaient des intoxications. Les chercheurs ont découvert que ces plantes pouvaient abriter de grandes quantités de raphides d’oxalate de calcium. Ce sont des cristaux microscopiques, présents dans de nombreuses familles de plantes. Ils sont connus pour être irritants pour la peau et les muqueuses.

"L’hypothèse la plus probable est que ces cristaux pourraient léser la peau et les muqueuses et faciliter le passage de substances inflammatoires ou toxiques, provoquant un gonflement local des tissus. Les mucilages identifiés également dans les asperges pourraient initialement jouer un rôle protecteur de gel emprisonnant les raphides, les libérant progressivement au cours de la digestion, expliquant ainsi la survenue retardée des symptômes après l’ingestion", explique l’ANSES.

Les autorités sanitaires prévoient de réaliser d'autres recherches afin de quantifier les cristaux de raphides dans les asperges des bois et d'identifier précisément les substances à l’origine de l’inflammation.