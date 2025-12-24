Pourquoi jouer à Super Mario Bros à l’âge adulte est bon pour la santé ?

L'ESSENTIEL Les jeux vidéo de l'enfance comme Mario Bros. peuvent éveiller un sentiment d'émerveillement enfantin chez les adultes.

Cette sensation de retour à l'enfance renforce le bien-être général des joueurs.

Elle aide aussi à lutter contre le burn-out.

Super Mario Bros., Yoshi, Pokémon, Sonic, Crash Bandicoot, Rayman… les jeux vidéos qui ont peuplé notre enfance, seraient une véritable arme… contre le burn-out. C’est ce qu’assure une nouvelle étude, publiée dans la revue JMIR Serious Games le 19 décembre dernier.

Les jeux vidéo aident à lutter contre le stress

Pour cette recherche, les scientifiques de l'Imperial College London et de l'Université Kyushu Sangyo ont travaillé conjointement. Ils ont interviewé 41 étudiants dont l’âge moyen était de 22,5 ans. Ils avaient tous déjà joué à Mario Bros. ou Yoshi. Lors des entretiens, les participants ont confié que ces jeux vidéo leur rappelaient des expériences insouciantes et positives de leur enfance. "Beaucoup ont déclaré que les jeux offraient une pause rafraîchissante par rapport à la pression académique, aux demandes numériques constantes et à la culture plus large "toujours" qui affecte les jeunes adultes d'aujourd'hui", notent les auteurs.

Dans un deuxième temps, 336 adultes adeptes de Mario ou de Yoshi ont répondu à un questionnaire sur leurs habitudes de jeux, leur bien-être et leur santé mentale. Les données recueillies ont révélé que les personnes qui éprouvaient une plus grande capacité "d'émerveillement enfantin" en jouant, affichaient également un niveau de bonheur général plus élevé. De plus, ces joueurs plus heureux présentaient un risque d'épuisement professionnel significativement plus faible que les autres.



"L’analyse a révélé que le bonheur expliquait entièrement (et pas participé seulement à) l'association entre l'émerveillement et la réduction de l'épuisement professionnel. En résumé, la joie suscitée par ces jeux déclenche une réaction en chaîne qui favorise le bien-être émotionnel", ajoutent les chercheurs dans leur communiqué.

Les jeux vidéo de l’enfance seraient un outil contre le burn-out

Face à leurs résultats, les chercheurs avancent que les jeux vidéo familiers, ludiques et populaires, faisant revivre un émerveillement enfantin, pourraient être utilisés pour booster le bien-être mental des adultes soumis à un stress intense et réduire leurs risques de burn-out. Ils pourraient servir de "microenvironnements numériques accessibles et apaisants, offrant des moments de détente émotionnelle."

"Cette étude suggère que la solution pour lutter contre l’épuisement professionnel chez les jeunes adultes réside peut-être non seulement dans le bien-être traditionnel, mais aussi dans la reconquête de la joie. Des jeux comme Super Mario Bros. et Yoshi pourraient constituer un antidote efficace au cynisme et à la fatigue caractéristiques de l’épuisement professionnel", conclut l'auteur de l’étude Andreas B. Eisingerich.