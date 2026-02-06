Un enfant sort du coma en entendant les voix de ses camarades de classe

L'ESSENTIEL En raison de graves lésions cérébrales et pulmonaires provoqués par un accident de voiture, un enfant chinois reste dans le coma pendant deux mois.

Pour le réveiller, sa mère diffuse des messages enregistrés par ses camarades de classe, qui, selon un médecin, pourraient stimuler certaines zones de son cerveau.

Après 55 jours dans le coma, il reprend conscience et bouge la main gauche en entendant la voix de son professeur.

En novembre, un accident de voiture survient dans la province du Hunan, en Chine. Liu Chuxi, un garçon de 8 ans, est dans le véhicule et se retrouve gravement blessé. L’élève de CE2 originaire de Yueyang présente d’importantes lésions cérébrales et pulmonaires, selon les informations du média hongkongais South China Morning Post, relayées par Ouest-France. Admis à l’hôpital, le patient est plongé dans le coma pendant plusieurs semaines. Les médecins s’occupant de l’enfant ont prévenu que ses chances de se réveiller étaient "extrêmement faibles", compte tenu de la gravité de son état et de la durée de son coma.

Coma : stimuler certaines zones cérébrales par la reconnaissance et le lien émotionnel

Malgré le sombre pronostic, la mère de Liu refuse de perdre espoir et se rend dans plusieurs établissements hospitaliers à la recherche de soins efficaces. Sur les conseils d'un praticien, qui lui explique que des sons ou musiques familiers pouvaient stimuler certaines zones du cerveau, par la reconnaissance et le lien émotionnel, et potentiellement le réveiller, elle décide de diffuser des enregistrements de musique scolaire et des routines de classe près de son lit d'hôpital. En parallèle, son professeur demande à ses camarades de classe d'enregistrer des vidéos afin de le soutenir. Dans une d’entre elles, un camarade dit : "Chuxi, réveille-toi vite, allons jouer au foot ensemble !", tandis qu'une autre élève déclare : "Tu nous manques à tous, Chuxi. Si tu nous entends, ouvre les yeux. Les examens approchent et on t'attend pour réviser avec nous."

L’enfant reprend conscience après deux mois dans le coma

Pendant des semaines, la mère du garçon diffuse ses messages touchants, mais aucun changement notable n’est constaté. Après 45 jours environ de coma, le garçon commence à réagir. Il bouge les paupières et quelques jours plus tard, il sourit en entendant la voix de son professeur. Progressivement, son état s’améliore et, le 55ème jour, le jeune reprend pleinement conscience et parvient à bouger sa main gauche. Cette bonne nouvelle a conduit ses camarades et sa professeure à lui rendre visite. "J'ai enfin vu le soleil après les nuages. Un véritable miracle s'est produit. J'espère que le cas de mon fils pourra donner de l'espoir aux familles confrontées à une situation similaire", déclare la mère de Liu, dont le rétablissement se fait progressivement.

"Bien que les experts médicaux soulignent que chaque cas de lésion cérébrale est unique et que les résultats varient considérablement, la guérison de Liu a suscité un large débat sur le pouvoir du soutien émotionnel, des voix familières et du lien social dans la stimulation de la récupération neurologique", indique le média Asianet News.