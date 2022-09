Une femme dans le coma à cause d’une dent de sagesse

L'ESSENTIEL Les dents de sagesse sont les troisièmes molaires qui se trouvent au fond de la mâchoire supérieure et de la mâchoire inférieure.

Une personne en a généralement quatre dans la bouche : deux en haut et deux en bas.

Caitlin Alsop aurait pu mourir suite à l’infection d’une de ses dents de sagesse. Pourtant, au début, les symptômes de cette jeune femme n’étaient pas caractéristiques : une petite éruption cutanée, des maux à l’oreille, une légère fièvre et une grande fatigue. Les médecins ont donc d’abord pensé qu’il s’agissait d’un rhume, d’autant plus que sa dent ne présentait aucun signe d’infection. Mais son état s’est rapidement dégradé.

La dent de sagesse n’était pas infectée

"J'étais allongée dans mon lit après le dîner, essayant de me détendre, mais je me sentais fatiguée et j'avais chaud comme si quelque chose n'allait pas, a-t-elle expliqué à FEMAIL. Ensuite, un côté de ma langue a gonflé au point que je ne pouvais plus avaler”.

La jeune femme est donc allée à l’hôpital où les médecins ont supposé qu'elle avait une réaction allergique grave. "Ils m'ont donné des analgésiques et deux injections d'adrénaline et m'ont dit que je serais partie dans 45 minutes".

Des symptômes peu commun pour une dent de sagesse

Mais l’éruption cutanée a continué à progresser sur tout son corps. Son rythme cardiaque a augmenté et elle s’est évanouie. Les médecins ont décidé de la transférer à l’hôpital universitaire le plus proche, afin qu’elle soit mieux prise en charge. Elle était sous respirateur. "Ils (les médecins) m'ont dit que c'était vraiment grave – ce qui était terrifiant parce que je ne savais pas si j'allais me réveiller à nouveau".

Caitlin Alsop a ensuite été plongée dans le coma. "Ils ont fait des tas de tests, ont fait venir des spécialistes des maladies tropicales, essayant de comprendre ce qui n'allait pas chez moi, détaille-t-elle. En fin de compte, ils ont découvert que j'avais une dent de sagesse infectée”.

Des séquelles de l’extraction de sa dent de sagesse

Cette dent infectée n’avait jamais montré de signes d’infection et Caitlin Alsop avait une bonne santé et hygiène dentaire. Une fois le problème réel diagnostiqué, la dent - ainsi qu’une autre - a été retirée. Elle a aussi reçu un traitement antibiotique pour calmer l’infection.

La jeune femme garde tout de même quelques séquelles : "Le bout de ma langue a fondu, donc j'ai toujours un zézaiement et j'ai dû réapprendre à parler et à manger”. Mais elle se dit reconnaissance vis-à-vis du corps médical qui a stoppé l’infection à temps.

Elle a finalement pu retourner chez elle dans les trois jours après être sortie du coma. Elle a ensuite été traitée en ambulatoire et a réappris à parler et à manger.