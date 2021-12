Il a du mal à respirer : les médecins trouvent une dent qui pousse... dans son nez !

L'ESSENTIEL Une dent qui sort dans une position anormale ou "ectopique" est une dent qui rate sa cible lors du processus d’éruption.

Lorsque la malposition de la dent est extrême, il peut être indiqué d’intervenir en bas âge pour corriger cette situation.

Il y a parfois des chicots qui ne poussent pas, mais alors vraiment pas à la bonne place. Le New England Journal of Medicine rapporte ainsi l’histoire d’un homme ayant vécu les 38 premières années de sa vie avec une dent... dans le nez.

Aucun antécédent de traumatisme

De plus en plus gêné pour respirer par la narine droite, notre étrange patient a finalement décidé de consulter dans une clinique d'oto-rhino-laryngologie. "Il n'a alors signalé aucun antécédent de traumatisme facial ou d'anomalie cranio-faciale", racontent les médecins qui l’ont accueilli et ausculté. "Mais l'examen physique du nez a montré une déviation de la cloison nasale et sa perforation de deux centimètres", poursuivent-ils. Plus étonnant encore : "lors de la rhinoscopie, on a observé une masse blanche dure dans le plancher de la narine droite", écrivent les spécialistes. Après des examens complémentaires, ils ont finalement compris qu’il s’agissait d’une dent (longue de 14mm précisément).

Chirurgie buccale et oto-rhino-laryngologique

L’intruse a été retirée grâce à une chirurgie buccale et oto-rhino-laryngologique, sans complications postopératoires. "3 mois après la chirurgie, les symptômes d'obstruction nasale du patient avaient disparu", se félicitent les médecins.

Précisons pour finir que ce cas est rarissime. Les 20 dents de lait font normalement éruption dans la bouche à partir des six premiers mois de l’enfant. Apparaissent ensuite les 28 dents permanentes entre 6 et 13 ans, puis viennent les dents de sagesse.