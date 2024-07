Premiers secours : comment réagir face à une noyade ?

L'ESSENTIEL 1.300 noyades ont été recensées par Santé publique France au cours de l’été 2023, dont 30 % de décès.

Quand on assiste à une noyade, il faut réagir vite pour essayer de sauver la victime. La première chose à faire est d’appeler à l’aide.

Une fois la personne sortie de l’eau, il faut vérifier si elle est consciente ou non, et si elle respire ou pas. Dans la négative, il faut vite commencer une réanimation cardio-pulmonaire.

Au cours de l’été dernier, Santé publique France a recensé plus de 1.300 noyades. Près de 30 % d’entre elles ont entraîné un décès. La première chose à savoir si vous assistez à une noyade, est qu’il faut agir vite pour donner toutes les chances de survie à la personne.

Si une personne se noie, il faut appeler les secours en priorité

Premièrement, il faut appeler les secours, et ce, que la noyade ait lieu dans la mer, l’océan, un lac ou dans une piscine. Si vous êtes dans un espace privé et qu’il n’y a pas de surveillant de baignade, la Croix-Rouge française conseille : “Si vous n'avez pas été formé à sortir une personne de l’eau, ne prenez aucun risque, envoyez-lui si possible un objet flottant et demandez de l’aide.”

Quand la victime est sortie de l’eau, il faut vérifier si elle réagit en lui posant des questions et ainsi constater son état de conscience. “Si la victime est consciente et respire, demandez-lui de se calmer. Allongez-la confortablement, couvrez-la et appelez les secours. La victime devra de toute façon être examinée (notamment pour vérifier l'absence de complications pulmonaires)”, précise l’organisme.

Que faire si la victime n’est pas consciente ?

Si la victime n’est pas consciente, il faut vérifier si elle respire en commençant par libérer ses voies aériennes. “Pour cela, placez d’abord l’une de vos mains sur le front de la victime et basculez doucement sa tête en arrière. À l'aide de votre autre main, dégagez ensuite ses voies respiratoires : positionnez l’extrémité de vos doigts sous son menton, et ouvrez-lui la bouche (pour décoller la langue du fond de la gorge, et ainsi dégager les voies aériennes).” Vous devez ensuite vous pencher sur la victime pour écouter les bruits de la respiration et contrôler que la poitrine se soulève régulièrement pendant au moins 10 secondes. Si c’est ok, mettez la victime en position latérale de sécurité et appelez les secours.

Si la victime est inconsciente et qu’elle ne respire plus, il faut que vous appeliez immédiatement les secours (ou la personne qui vous accompagne) et que vous procédiez ensuite à une réanimation cardio-pulmonaire. “Si un défibrillateur automatisé externe est disponible, utilisez-le en priorité.”

Pour faire le massage cardiaque, il faut placer la victime sur le sol ou une surface dure et effectuer plusieurs séries de compressions thoraciques (en plaçant le talon de l’une de vos mains au milieu de sa poitrine puis le talon de l’autre au dessus pour solidariser les deux mains) et d’insufflations. “Débutez par 5 insufflations par le bouche à bouche puis chaque série doit comporter 30 compressions thoraciques [à un rythme de 2 compressions par seconde, ndlr], suivies de 2 insufflations.” Cette opération est à continuer jusqu’à ce que la victime respire à nouveau ou jusqu'à l’arrivée des secours.

La Croix-Rouge précise que si vous n’avez pas été formé aux premiers secours ou que vous ne vous sentez pas capable d’effectuer le bouche à bouche, vous pouvez n’effectuer que des compressions thoraciques dans l’attente des secours.