Faut-il réduire son cholestérol pour prévenir la démence ?

L'ESSENTIEL Les individus avec un taux de cholestérol LDL bas avaient un risque réduit de 26 % pour toutes les formes de démence, et de 28 % pour la démence associée à la maladie d’Alzheimer.

L'utilisation de statines semble offrir une protection supplémentaire.

Ces résultats soulignent l'importance du suivi du cholestérol pour prévenir le déclin cognitif.

Moins on aurait de "mauvais" cholestérol dans les artères, mieux on serait protégé contre le risque de déclin cognitif en vieillissant. C'est en substance ce que révèle une nouvelle étude publiée dans le Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry : un faible taux de cholestérol LDL (lipoprotéines de basse densité) dans le sang a été associé à un risque plus faible de démence, y compris celle liée à la maladie d'Alzheimer. Une découverte qui met en lumière l'importance du suivi de son cholestérol pour préserver la santé de son cerveau.

Moins de risque de démence avec un faible taux de cholestérol LDL

L'étude, menée par plusieurs universités sud-coréennes, a analysé les données de 11 hôpitaux universitaires sur des patients adultes sans antécédent de démence, suivis pendant au moins 180 jours après un test de cholestérol LDL. Les chercheurs ont comparé deux groupes : 192.213 personnes avec un taux inférieur à 1,8 millimoles par litre de sang (mmol/L), soit moins de 70 mg/dL, et 379.006 patients avec un taux supérieur à 3,4 mmol/L, soit plus de 130 mg/dL. Les résultats montrent que les individus avec un taux de cholestérol LDL bas avaient un risque réduit de 26 % pour toutes les formes de démence, et de 28 % pour la démence associée à la maladie d’Alzheimer.

Toutefois, les bénéfices observés semblaient diminuer à mesure que le niveau de cholestérol baissait davantage. Lorsque ce taux passait sous la barre des 1,4 mmol/L (<55 mg/dL), la réduction du risque de démence tombait à 18 %. A noter qu’aucun effet protecteur n'était constaté pour des taux inférieurs à 0,8 mmol/L (<30 mg/dL).

L'usage protecteur des statines

La recherche met également en avant le rôle bénéfique des statines, des médicaments utilisés contre l’excès de cholestérol. Chez les individus avec un taux de LDL inférieur à 1,8 mmol/L, l'utilisation de ces médicaments était associée à une réduction supplémentaire de 13 % du risque de démence, et de 12 % pour la démence d'origine Alzheimer. "Nos résultats soulignent le rôle crucial de la gestion du cholestérol LDL pour réduire le risque de démence", résument les auteurs dans un communiqué.

Bien que ces conclusions soient prometteuses, il est important de rappeler qu'il s'agit d'une étude observationnelle. Aucune relation de cause à effet ne peut être formellement établie, notamment en raison de possibles biais, comme des erreurs de diagnostic de la démence ou l'absence de suivi de l'évolution des taux de cholestérol dans le temps.

Il n’empêche : ces résultats pourraient encourager une surveillance accrue du cholestérol LDL, non seulement pour prévenir les maladies cardiovasculaires, mais également pour protéger les fonctions cognitives avec l’âge. Pour commencer, voici quelques conseils de cardiologue pour limiter son taux de "mauvais" cholestérol grâce à une alimentation faible en graisses saturées.