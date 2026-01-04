Projet Le French Gut : donner ses selles pour participer à une vaste recherche sur le microbiote

Donnez vos selles pour la science ! Le projet Le French Gut cherche des volontaires pour participer à un vaste projet de recherche sur le microbiote intestinal. Lancé en 2023 par l’Inrae, il a pour objectif de collecter les échantillons de 100.000 volontaires d’ici à 2029. "Lancé en 2022 par INRAE en collaboration avec l’AP-HP et un consortium de partenaires publics et privés, ce projet de science participative de grande ampleur doit permettre aux scientifiques de mieux comprendre les liens entre microbiote, alimentation et santé", précise l’Inrae dans un communiqué.

Des dons de selle pour cartographier le microbiote intestinal de la population française

Toutes les personnes majeures, résidant en France, peuvent s’inscrire sur le site dédié pour participer. Il suffit ensuite de répondre à quelques questions sur l’alimentation, le mode de vie et la santé, puis un kit de collecte est envoyé. "La participation est gratuite, tout se fait de chez vous, indique l’Inrae. Le projet est ouvert aux personnes aussi bien en bonne santé que malades, la prise de médicaments n’est pas un frein à la participation."

Grâce à ces échantillons, l’organisme de recherche souhaite réaliser une cartographie du microbiote intestinal pour mieux comprendre son impact sur l’état de santé. "Depuis une vingtaine d’années, les nouvelles technologies pour analyser l’ADN des bactéries de notre microbiote intestinal ont permis de faire des découvertes incroyables sur le rôle du microbiote dans notre santé, rappelle l’Inrae dans un communiqué. Des liens ont été mis en évidence entre déséquilibre du microbiote et certaines pathologies : obésité, dépression, diabète, cancer, allergies, maladies inflammatoires de l’intestin, troubles et maladies en lien avec le cerveau comme la dépression, Parkinson et Alzheimer."

Microbiote et santé : une recherche étendue aux enfants

Fin novembre, l’organisme a annoncé l’extension du projet aux enfants. L’Inrae souhaite collecter les échantillons fécaux de 10.000 jeunes âgés de 3 à 17 ans d’ici à 2029, quel que soit leur état de santé. L’objectif est de "caractériser la diversité du microbiote intestinal des jeunes en France", mais le projet doit aussi permettre de comprendre l’impact de certains éléments sur le microbiote (alimentation, mode de vie et environnement familial), la transmission des bactéries de parent à enfant et d’explorer les liens avec certaines pathologies fréquentes chez l’enfant comme l’asthme, les allergies et les maladies intestinales. "Le projet a aussi à cœur de sensibiliser les enfants à l’importance du microbiote pour la santé et le rôle de l’alimentation pour en prendre soin", précise l’Inrae.

Pour l’heure, environ 30.000 adultes ont déjà participé à la collecte d'échantillons.