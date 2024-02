Maladie de Crohn pédiatrique : des thérapies personnalisées grâce à l'analyse des selles

L'ESSENTIEL La maladie de Crohn est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin (MICI) et qui peut impacter tout le tube digestif.

Les chercheurs de cette étude ont voulu comprendre l'impact de l'alimentation et notamment de la nutrition entérale exclusive dans la maladie de Crohn chez les enfants.

Les enfants atteints de la maladie laissent en effet une "signature" alimentaire dans leurs matières fécales permettant de prédire la réponse au traitement par la nutrition offrant ainsi une méthode moins médicamenteuse à ces jeunes enfants.

Les résultats d'une récente étude montrent que jusqu'à 80 % des jeunes patients actifs atteints de la maladie ont connu une rémission clinique grâce à un traitement spécifique appelé nutrition entérale exclusive. La nutrition entérale exclusive (NEE) est un traitement de première intention pour la maladie de Crohn pédiatrique, un sous-type de maladie inflammatoire de l'intestin. C’est un régime nutritionnel complet, sans fibres, qui élimine tout apport d'aliments solides. Cette thérapie peut induire une rémission clinique chez de nombreux enfants en montrant une efficacité comparable à celle des stéroïdes.

Une approche personnalisée et innovante de la prise en charge de la maladie de Crohn

Face aux particularités et à la diversité des réponses des enfants atteints de la maladie de Crohn aux traitements disponibles, la médecine de précision et la nutrition s'imposent comme des axes de recherche majeurs. L'utilisation de méthodes informatiques telles que l'apprentissage automatique offre la possibilité de stratifier les patients en fonction de données cliniques et microbiotiques, ouvrant ainsi la voie à des stratégies thérapeutiques plus personnalisées. Cette approche novatrice vise à améliorer les résultats cliniques, à prédire les échecs thérapeutiques et à identifier les patients à risque d'intervention chirurgicale.

Selon l’American Journal Of Clinical Nutrition : “En comprenant mieux les liens entre l'alimentation, la composition microbiologique et les métabolites intestinaux, les professionnels de la santé pourraient élaborer des stratégies thérapeutiques plus précises et adaptées à chaque enfant atteint de la maladie de Crohn. Cette approche personnalisée pourrait non seulement améliorer les résultats cliniques, mais également la qualité de vie des patients en réduisant les effets secondaires des traitements traditionnels.”