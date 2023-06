Maladie de Crohn : vers de nouveaux traitements basés sur des probiotiques

L'ESSENTIEL Les probiotiques représentent un espoir de traitements alternatifs dans la maladie de Crohn.

Cette maladie est actuellement traitée par des immunosuppresseurs qui peuvent générer une résistance des mauvaises bactéries.

Des chercheurs ont mis au point une nouvelle technique d'administration des probiotiques permettant de traiter l'inflammation intestinale.

La maladie de Crohn est une maladie inflammatoire de l'intestin qui affecte des millions de personnes dans le monde. De nouvelles recherches montrent que les probiotiques peuvent être une alternative efficace pour la traiter ainsi que d'autres maladies inflammatoires de l'intestin.

Le microbiome intestinal est un écosystème complexe dans lequel les bactéries jouent un rôle crucial en maintenant un équilibre sain. C'est lorsque cet équilibre est perturbé que des maladies inflammatoires de l'intestin telles que la maladie de Crohn peuvent apparaître.



Les probiotiques et la maladie de Crohn

La maladie de Crohn est une maladie chronique qui touche principalement l'intestin grêle et le côlon. Bien qu'elle soit incurable, elle peut être traitée pour soulager les symptômes et améliorer la qualité de vie des patients. Mais les immunosuppresseurs actuellement utilisés peuvent favoriser le développement de résistances aux antibiotiques. Selon de nouveaux travaux, les probiotiques pourraient être utilisés comme alternative efficace et sans effets secondaires pour traiter la maladie de Crohn comme pour les autres maladies inflammatoires de l'intestin.

Les probiotiques sont des bactéries vivantes qui, lorsqu'elles sont ingérées en quantité suffisante, peuvent aider à restaurer l'équilibre bactérien dans l'intestin.

Une nouvelle technique d'administration des probiotiques

Des chercheurs de l'ACS Central Science ont mis au point une nouvelle technique pour administrer les probiotiques en utilisant des microgels spécialisés. Ce système protège les bonnes bactéries et élimine les mauvaises, tout en permettant aux probiotiques de proliférer dans l'intestin sans aucun effet secondaire. Les essais en laboratoire ont montré que cette technique peut traiter l'inflammation intestinale, ouvrant la voie à de nouvelles stratégies de traitement pour la maladie de Crohn et d'autres maladies inflammatoires de l'intestin.

Toutefois, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre comment les probiotiques interagissent avec l'intestin et pour identifier les souches de bactéries les plus efficaces pour le traitement de ces maladies. Si ces défis sont relevés, les probiotiques pourraient devenir une arme puissante dans la lutte contre ces maladies qui affectent des millions de personnes dans le monde.