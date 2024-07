Les femmes peu actives sexuellement pourraient mourir plus vite que les autres

L'ESSENTIEL Une nouvelle étude a démontré que la vie sexuelle impacte la mortalité chez les femmes.

Les femmes qui ont une faible activité sexuelle ont un risque de décès 70 % plus élevé que celles qui ont des rapports au moins une fois par semaine, selon une nouvelle étude basée sur les données de l'enquête NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey).

En outre, les personnes atteintes de dépression qui ont très peu de rapports sexuels ont un risque de décès supérieur de 197 % à celui des individus qui ont des rapports sexuels environ une fois par semaine.

La recherche a inclus 14.542 Américains âgés de 20 à 59 ans (moyenne d'âge de la cohorte : 46 ans). Les chercheurs ont étudié les variables suivantes chez tous les participants : la mortalité toutes causes confondues, la dépression, la fréquence des rapports sexuels et l'obésité.

38 % des participants ont des rapports sexuels plus d'une fois par semaine

Outre les deux axes majeurs cités en début d’article, les chercheurs ont constaté que les plus jeunes avaient tendance à avoir des rapports sexuels plus fréquents.

Les personnes ayant peu de rapports sexuels avaient quant à elles tendance à avoir des niveaux élevés de protéine C-réactive (CRP) dans l’organisme et étaient majoritairement non-fumeuses.

Dans l'ensemble, 95 % des membres de la cohorte ont déclaré avoir eu des rapports sexuels plus de 12 fois dans l’année qui venait de s’écouler, et 38 % plus d'une fois par semaine.

"Dans une population ethniquement diversifiée, nous avons constaté qu'une faible fréquence sexuelle peut conduire à une mortalité trois fois plus élevée, et ce même après la prise en compte des facteurs démographiques", résument les auteurs de l’étude.

"L'activité sexuelle est importante pour la santé cardiovasculaire"

Pourquoi une telle tendance ? Des essais ont déjà démontré par le passé que l’activité sexuelle réduit le stress, renforce le système immunitaire et améliore la qualité du sommeil, des composantes essentielles à une bonne santé globale.

"L'activité sexuelle est aussi importante pour la santé cardiovasculaire, probablement en raison de la réduction de la variabilité de la fréquence cardiaque et de l'augmentation du flux sanguin", complètent les auteurs de la recherche.

"Les politiques de santé publique devraient être conçues en tenant compte de la variable sexuelle", concluent-ils.

L'étude "Connection Between Depression, Sexual Frequency, and All-cause Mortality : Findings from a Nationally Representative Study", a été rédigée par Srikanta Banerjee, Peter Anderson et W. Sumner Davis. Leurs résultats ont été publiés dans le Journal of Psychosexual Health.