Vapotage pour lutter contre le tabagisme : cela ne marcherait pas !

L'ESSENTIEL Le vapotage, en particulier s'il est quotidien, peut en fait rendre plus difficile l'arrêt du tabac, selon l'étude.

L'arrêt du tabac était inférieur de 4,1 % chez les fumeurs qui vapotaient quotidiennement, par rapport à ceux qui ne vapotaient pas.

De plus, l'abstinence de vapotage et de tabagisme était significativement plus faible chez ceux qui vapotaient quotidiennement.

S’appuyant sur plusieurs études, de nombreux tabacologues proposent à leurs patients désireux d’arrêter de fumer de remplacer leurs cigarettes par des versions électroniques. Mais des travaux de l’université de Californie à San Diego révèlent que le vapotage n’aiderait finalement pas autant que cela à ne plus fumer,

Cette nouvelle recherche a été publiée dans la revue JAMA Network Open, le 5 mars 2025.

E-cigarette : les utilisateurs sont moins nombreux à arrêter le tabac

Pour vérifier si le vapotage est bien une arme contre le tabac, l’équipe californienne a réuni un échantillon de 6.013 Américains fumeurs de cigarettes. Ils ont été répartis dans des groupes en fonction de leurs habitudes de vapotage (utilisation quotidienne ou irrégulière). Les participants ont été suivis pendant quatre ans. Des variables influençant l'arrêt du tabac ont également été prises en compte. "Par exemple, si un fumeur est déjà très désireux d'arrêter de fumer, vit dans un logement non-fumeur et ne fume pas quotidiennement, il a beaucoup plus de chances de réussir, qu'il vape ou non", explique Pr Karen Messer, auteure principale de l’étude dans un communiqué. "Nous avons comparé chaque fumeur/vapoteur sur ces caractéristiques. Il faut absolument comparer des données comparables, et c'est pourquoi cette analyse est si concluante."

L’ensemble de ces données ont été comparées à celles recueillies auprès d'adeptes du tabac qui ne vapotaient pas. Les chercheurs ont alors découvert que les taux d'arrêt du tabac étaient significativement plus faibles (5,3 points) chez les personnes qui utilisaient une e-cigarette de temps en temps par rapport à celles qui n'en avaient pas du tout.

Le vapotage pourrait prolonger le tabagisme

Les vapoteurs quotidiens avaient aussi du mal à arrêter de fumer. Ils étaient 4,1 % moins nombreux à ne plus fumer au bout de 4 ans par rapport aux fumeurs qui n’avaient pas de cigarettes électroniques. De plus, l'abstinence de vapotage et de tabagisme était significativement plus faible (14,7 %) chez eux.

Après avoir compilé l’ensemble de ces résultats, les scientifiques concluent que “ni le vapotage quotidien ou non-quotidien chez les fumeurs américains n'était associé à une augmentation de l'arrêt du tabac”. Par ailleurs, “chacun était associé à une réduction de l'abstinence du tabac”. Ils estiment ainsi que le vapotage peut prolonger à la fois le tabagisme et la dépendance à la nicotine chez les fumeurs.

Vapotage : il entretient probablement la dépendance à la nicotine

Face à ces conclusions, les chercheurs s'interrogent sur l'intérêt du vapotage dans les tentatives d'arrêt du tabac. En effet, si les cigarettes électroniques n'ont pas les mêmes conséquences néfastes sur la santé que le tabac, elles ne sont pas inoffensives.

"Bien que les vapes ne contiennent généralement pas les mêmes produits chimiques nocifs que la fumée de cigarette, elles présentent d'autres risques, et nous ne savons tout simplement pas encore quelles seront les répercussions du vapotage sur 20 à 30 ans sur la santé", prévient le co-auteur Pr John P. Pierce.

"Il reste encore beaucoup à découvrir sur l'impact du vapotage, ajoute Natalie Quach, première auteure de l'étude. Mais ce que nous savons, c'est que l'idée selon laquelle le vapotage aide à arrêter de fumer est fausse. Il est plus probable qu'il entretienne la dépendance à la nicotine."