Vapotage : l'arôme menthe des e-cigarettes est toxique pour les poumons

L'ESSENTIEL Dans les cigarettes électroniques, le mélange de l’arôme menthe et du liquide de vapotage est particulièrement toxique et nocif pour les poumons.

D’après les chercheurs, il empêche en outre les fumeurs de e-cigarettes de bien respirer.

Avec cette étude, les scientifiques espèrent alerter sur les dangers du vapotage.

Même sans nicotine, vapoter n’est pas sans danger et une nouvelle étude le prouve : des chercheurs de l'université de Pittsburgh ont, en effet, révélé que l'arôme de menthe particulièrement, rend le vapotage plus toxique et plus nocif pour les poumons.

E-cigarette : le menthol entrave les capacités respiratoires des vapoteurs

Ils sont arrivés à cette conclusion grâce à l'aide d'un système robotique spécialement conçu pour imiter la mécanique de la respiration humaine et le comportement de vapotage. Selon les résultats de leur recherche publiée dans la revue Respiratory Research, les liquides d'e-cigarette disponibles dans le commerce et contenant du menthol génèrent un plus grand nombre de microparticules toxiques que ceux sans menthol.

En outre, une analyse des dossiers d'une cohorte de fumeurs d'e-cigarettes a révélé que les adeptes de menthol respiraient moins profondément et que leur fonction pulmonaire était moins bonne que celle des fumeurs sans menthol, indépendamment de l'âge, du sexe, de la race, du nombre de paquets-années de tabagisme et de l'utilisation de produits de vapotage contenant de la nicotine ou du cannabis, écrivent les auteurs.

"De nombreuses personnes, en particulier les jeunes, pensent à tort que le vapotage est sans danger, mais même les mélanges de vapotage sans nicotine contiennent de nombreux composés qui peuvent potentiellement endommager les poumons", a déclaré l'auteur principal Kambez H. Benam, professeur agrégé à la division de médecine pulmonaire, allergique et de soins intensifs de la faculté de médecine de l'université de Pittsburgh (Etats-Unis)."Ce n'est pas parce qu'un aliment peut être consommé sans danger qu'il peut être inhalé sans danger”.

L'arôme cannabis des cigarettes électroniques peut provoquer des lésions au poumon

Dans leurs recherches précédentes, l’équipe a déjà découvert que l'acétate de vitamine E, un additif courant dans les liquides d'e-cigarette contenant des cannabinoïde, était particulièrement toxique. Il génère, en effet, de toutes petites particules nocives qui peuvent voyager profondément à l'intérieur des poumons et se coincer dans les voies respiratoires les plus étroites et dans les parois de la trachée et des bronches.

Cette nouvelle étude suggère que les additifs au menthol, qui font partie des arômes les plus populaires, pourraient être tout aussi dangereux que la vitamine E acétate, qui a été fortement liée à des lésions pulmonaires chez les utilisateurs d'e-cigarettes.