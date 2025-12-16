L’impact méconnu des règles sur les sportives professionnelles

L'ESSENTIEL Les joueuses de football professionnelles ne sont pas plus susceptibles de se blesser pendant leurs règles.

Par contre, leurs blessures sont plus graves et plus longues à guérir.

Le lien entre les règles et la sévérité de la blessure est multifactoriel, selon les chercheurs.

Pendant des décennies, l’impact des cycles menstruels sur les performances des sportives professionnels n’était pas du tout pris en compte ou étudié. Maintenant, les consciences s’éveillent sur cette question, des chercheurs espagnols et britanniques ont fait une découverte de taille en suivant des joueuses de football professionnelles. Si les femmes ne sont pas plus susceptibles de se blesser pendant leurs règles, leurs blessures sont plus graves à cette période.

Leurs travaux ont été présentés dans la revue Frontiers in Sports and Active Living.

Cycle menstruel et sport : une guérison plus longue en cas de blessures pendant les règles

Pour évaluer l’impact du cycle menstruel sur la santé des sportives, les scientifiques ont suivi 33 footballeuses professionnelles du championnat d'Espagne féminin de football (aussi appelé Liga F) pendant 4 saisons. Les joueuses devaient notamment indiquer les jours où elles avaient leurs règles.

Des lésions plus sévères

Un total de 852 cycles menstruels et 80 blessures aux membres inférieurs, dont 11 se sont produites pendant les règles, ont ainsi été rapportés. En analysant ces données ainsi que les dossiers médicaux des participantes, les chercheurs ont remarqué que les lésions survenues pendant les menstruations étaient plus sévères et prenaient plus de temps à guérir. "Par exemple, le fardeau des lésions au niveau des tissus mous - sur les muscles, les tendons et les ligaments - était plus de trois fois plus élevé lorsque les blessures surviennent pendant les jours de règles par rapport aux jours sans, avec 684 jours perdus par 1.000 heures d'entraînement, contre 206 jours", expliquent les auteurs dans leur communiqué.

"Nous démontrons que les menstruations en elles-mêmes n'augmentent pas la fréquence des blessures", explique la Dr Eva Ferrer, première auteure de l'étude, spécialiste en médecine du sport à l'hôpital Sant Joan de Déu et experte de la santé féminine au Barça Innovation Hub de Barcelone. "Bien que les athlètes ne se soient pas blessées plus souvent pendant leurs règles, les blessures survenues durant cette période ont entraîné trois fois plus de jours d'arrêt de travail que les blessures survenues à d'autres moments du cycle."

Comment les règles influencent la guérison des blessures ?

L’équipe avance des hypothèses pour expliquer pourquoi les incidents survenus pendant les règles mettent plus de temps à guérir. "Les taux d'hormones ne provoquent peut-être pas la blessure, mais ils peuvent influencer sa gravité et la durée de la convalescence", explique Dr Eva Ferrer. L’experte avance qu’un faible taux d'œstrogènes peut ralentir la réparation musculaire. De plus, la fatigue accrue, les douleurs et les troubles du sommeil - qui surviennent à cette période du cycle - sont aussi susceptible d'altérer le contrôle neuromusculaire, selon elle. De même, une carence en fer peut diminuer l'endurance et ralentir la récupération. L'inflammation - potentiellement exacerbée pendant les menstruations - est aussi susceptible d’aggraver les lésions tissulaires.

La spécialiste estime que le risque accru mis en lumière peut être limité par des gestes simples. "De légères modifications, comme des échauffements plus longs, une adaptation de la charge de travail à haute intensité ou un soutien accru à la récupération, peuvent contribuer à atténuer la gravité des blessures, le cas échéant."

La chercheuse et ses collègues ajoutent que leurs conseils sont pour toutes les femmes sportives, pas uniquement les professionnelles. Ils leur recommandent de suivre leur cycle et leurs symptômes afin "d'ajuster l'intensité de l'entraînement et les stratégies de récupération".

"Il n'est pas forcément nécessaire d'éviter de s'entraîner pendant les règles, mais il peut être utile d'adapter son entraînement", conclut le Dr Ferrer.