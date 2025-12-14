Les fibromes utérins sont liés à un risque accru de maladies cardiaques

L'ESSENTIEL Les femmes atteintes de fibromes utérins font face à un risque accru de maladies cardiaques.

Le risque est particulièrement marqué chez les femmes de moins de 40 ans.

Ces résultats suggèrent que les femmes diagnostiquées avec des fibromes devraient être sensibilisées à la santé cardiaque.

Les fibromes utérins, des tumeurs non cancéreuses, sont assez fréquentes chez la femme en âge de procréer. On estime qu’environ 30 % des femmes caucasiennes et jusqu’à 50 % des femmes d’origine africaine sont concernées par ce trouble qui peut provoquer des douleurs chroniques et des saignements vaginaux importants.

Et ces masses ne compliqueraient pas que le quotidien et la fertilité des patientes. Une étude parue dans la revue Journal of the American Heart Association révèle que la maladie est aussi liée à un risque accru de maladie cardiaque.

Fibrome : des risques cardiaques accrus surtout chez les moins de 40 ans

Afin de voir l’impact des fibromes utérins sur la santé cardiaque, les chercheurs ont repris les dossiers de plus de 450.000 patientes ayant des fibromes et de 2,25 millions de femmes en bonne santé suivies entre 2000 et 2022.

Les analyses des données ont révélé qu’au bout de 10 ans, les participantes atteintes de fibromes présentaient un risque plus élevé de développer des maladies coronariennes (crises cardiaques…), des troubles cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux et affections connexes) et des pathologies artérielles périphériques.

Dans le détail, le risque de développer une maladie cardiovasculaire était 81 % plus élevé chez les femmes avec des fibromes par rapport à celles qui n'en avaient pas. Elles étaient aussi presque deux fois plus nombreuses à être touchées par des événements cardiovasculaires (5,4 % contre 3 %).

Les jeunes étaient particulièrement à risque. "Chez les jeunes femmes, de moins de 40 ans, le risque de maladie cardiovasculaire était de 251 % plus élevé (ou plus de 3,5 fois plus probable) chez celles qui avaient des fibromes par rapport à celles qui n'en avaient pas de fibromes", explique le communiqué.

Les fibromes pourraient être un marqueur du risque cardiaque des femmes

"Nos résultats suggèrent que les fibromes pourraient constituer un marqueur important pour identifier les femmes présentant un risque cardiovasculaire élevé, ce risque accru persistant jusqu'à 10 ans après le diagnostic", explique le Dr Julia D. DiTosto, de la faculté de médecine Perelman de l'Université de Pennsylvanie à Philadelphie et auteure de l'étude.

Si la scientifique reconnaît que des études supplémentaires sont nécessaires pour confirmer la découverte, elle invite d’ores et déjà les médecins à discuter de santé cardiaque avec les femmes souffrant touché par un fibrome.