Alcoolisme : Guillaume, sept cures et dix ans de sobriété

L'ESSENTIEL Dans l’émission "Ça commence aujourd’hui", Guillaume raconte comment il a sombré dans l’alcoolisme.

Après sept cures, il fête aujourd’hui dix ans de sobriété.

L’alcoolisme, maladie reconnue par l’OMS, tue chaque année des millions de personnes.

Il a cru "se voir mourir". C’est avec ces mots que Guillaume, ancien alcoolique, a bouleversé les téléspectateurs de l’émission "Ça commence aujourd’hui", diffusée sur France 2 le jeudi 11 décembre. Comme lui, des millions de personnes dans le monde sombrent lentement dans une addiction souvent banalisée : l’alcoolisme.

Une maladie insidieuse

Guillaume raconte que l’addiction est venue petit à petit au fil des ans. Tout a commencé dans les soirées du monde de la nuit, avec quelques verres festifs. Puis, progressivement, la consommation s’est intensifiée jusqu’à devenir quotidienne. Parfois deux litres de whisky par jour. Des mensonges pour masquer l’odeur de l’alcool. "On croit qu’ils y croient", explique-t-il en parlant de ses collègues, mais "personne n’était dupe".

Guillaume évoque aussi sa honte. "Je me dégoûtais. J’ai fini par boire seul [...] Je sortais juste pour acheter ma bouteille. Je marchais tête baissée", témoigne ce père de famille que la dépendance a isolé, coupé du monde. Sont ensuite venus les symptômes de sevrage : tremblements, crises de manque, des symptômes qu’il "ne souhaiterait pas à son pire ennemi". Il avoue s’être servi ses verres de whisky au-dessus de l’évier pour ne rien gâcher. "Je n’arrivais même plus à verser un verre. J’ai adopté le système de la paille."

Pour finalement venir à bout de son addiction, Guillaume raconte être passé par sept cures de désintoxication. Sobre depuis près de dix ans, il fait aujourd’hui partie d’une association venant en aide aux alcooliques.

Une pathologie reconnue par l’OMS

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) reconnaît l’alcoolisme comme une maladie depuis 1978. Et une maladie qui tue : chaque année, trois millions de personnes meurent de la dépendance à l’alcool dans le monde, dont 49.000 en France, selon les autorités. En cause : cancers, maladies chroniques (touchant foie, pancréas, cœur...), troubles psychiques (anxiété, dépression, troubles du comportement), démence précoce... La boisson est impliquée dans plus de 7 % des maladies et décès prématurés en Europe. Elle est aussi la troisième cause mondiale de morbidité, après l’hypertension et le tabagisme. Depuis 1988, l’OMS classe même l’alcool comme substance cancérigène avérée.

Pour rappel, Santé publique France recommande de ne pas dépasser deux verres par jour, pas tous les jours, sans aller au-delà de dix verres par semaine. L'idéal étant bien sûr de ne pas toucher une goutte.