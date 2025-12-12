Epidémie de grippe : quelle est la virulence du variant K ?

L'ESSENTIEL Les indicateurs de la grippe sont en hausse dans toutes les classes d'âge.

Le nombre de cas lié au variant de la grippe K est en hausse.

Ce variant semble particulièrement contagieux.

Est-ce que l'épidémie de grippe va perturber les fêtes de fin d’année ? À moins de 15 jours de Noël, la question se pose. Le dernier bulletin hebdomadaire de Santé publique France, publié le 10 décembre, rapporte que tous les indicateurs épidémiques de la maladie sont en hausse.

L'épidémie de grippe est en avance

"L'activité grippale était en forte augmentation dans toutes les classes d'âge dans l'Hexagone, en ville et à l'hôpital", prévient Santé Publique France. L’agence ajoute que la "dynamique" est comparable à "ce qui a été observé l’année dernière à la même période", faisant référence à la précocité de l'épidémie 2024-2025.

Du 1er au 7 décembre, le taux de consultations pour syndrome grippal était de 190 pour 100.000 habitants contre 118 pour 100.000 une semaine plus tôt. Le nombre de passages aux urgences pour syndrome grippal était de 6.060, soit 1,7 % des passages (+0,9 pt).

Toutes les régions métropolitaines sont en phase épidémique, à l’exception de la Corse qui en pré-épidémie. Les départements d’outre-mer sont pour leur part épargnés, à part Mayotte qui est aussi dans le rouge.

Grippe : des inquiétudes avec le variant K

Mais au-delà de ces tendances à la hausse, les médecins s’inquiètent de la présence du virus de la grippe A H3N2, et plus précisément de son variant K. "Parmi les virus grippaux séquencés depuis fin septembre, le sous-clade K était majoritaire pour le sous-type A (H3N2)", souligne en effet Santé Publique France.

Ce variant qui est déjà majoritaire au Royaume-Uni est très présent en Europe, se révèle particulièrement contagieux. "Cette souche a accumulé plusieurs mutations susceptibles d’accroître sa transmissibilité et de permettre un échappement immunitaire partiel, contribuant ainsi à une activité grippale plus précoce et plus étendue dans de nombreuses régions", a prévenu l'agence Global Virus Network (GVN), dans un communiqué.

Au-delà de sa contagiosité, ce virus soulève des interrogations sur l’efficacité du vaccin. "Le défi est que l’évolution génétique de ces virus peut entraîner un décalage entre la souche présente dans le vaccin annuel et celle qui circule réellement", indique Antonin Bal, directeur adjoint du centre national de référence des virus d’infection respiratoire aux Hospices Civils de Lyon dans La Dépêche. Si le variant K n’était pas la cible principale du vaccin contre la grippe développé cette année, il devrait rester assez protecteur. "La vaccination devrait néanmoins protéger contre les formes graves de la maladie et reste l’une des mesures de santé publique les plus efficaces", affirme l’OMS.