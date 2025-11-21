Grippe : faut-il s’inquiéter de la nouvelle souche du virus ?

L'ESSENTIEL Au Royaume-Uni, une nouvelle souche du virus de la grippe A (H3N2) augmente le nombre de cas de grippe, principalement chez les jeunes adultes et les enfants.

Celle appelée sous-clade K, "a muté sept fois au cours de l'été, la rendant plus virulente que la normale."

Bien qu’elle soit actuellement dominante en Angleterre, les indicateurs sont à leur niveau de base dans toutes les régions de l'Hexagone.

"L'Angleterre s'apprête à affronter l'un des hivers les plus difficiles de son histoire, une vague précoce de grippe déferlant sur le pays", alertent les autorités sanitaires dans le British Medical Journal. Selon les données, le nombre de cas de grippe a commencé à augmenter bien plus tôt que d'habitude cette année au Royaume-Uni, principalement en raison des cas chez les jeunes adultes et les enfants. Les experts signalent que le virus H3N2, qui "a muté sept fois au cours de l'été, la rendant plus virulente que la normale", est responsable de la hausse des contaminations. Ce virus muté, appelé sous-clade K qui a évolué par un processus naturel appelé dérive antigénique, est actuellement la souche dominante au Royaume-Uni. "Cette nouvelle souche de grippe est préoccupante, alors que la saison grippale s'annonçait déjà importante", a déclaré, au journal The Guardian, Caroline Abrahams, directrice de l'association caritative Age UK.

Grippe : la nouvelle souche H3N2 tend à provoquer des formes plus graves

Les scientifiques ont repéré pour la première fois la version mutée du virus de la grippe en juin. L'analyse génétique montre qu'il s'agit d'une souche descendante de celle qui a provoqué cette année la pire saison grippale jamais enregistrée en Australie. "Le pays a recensé plus de 400.000 cas confirmés en laboratoire, et la faiblesse du taux de vaccination a aggravé la situation", explique The Guardian. Ce virus muté tend à provoquer des formes plus graves que les autres sous-types en circulation, notamment chez les personnes âgées. Cette mutation pourrait aussi accroître la transmissibilité du virus. Face à l'inquiétude croissante quant à la saturation des hôpitaux cet hiver, les autorités sanitaires britanniques ont appelé les personnes de plus de 65 ans, les personnes souffrant de certaines affections chroniques, les femmes enceintes et les enfants, à se faire vacciner contre la grippe.

En France, les indicateurs de la grippe sont à leur niveau de base

En France, les chiffres sont pour l’heure rassurants. D’après le dernier bulletin de Santé publique France, publié le 19 novembre, l’ensemble des indicateurs pour la grippe sont encore à leur niveau de base dans toutes les régions, à l'exception de Mayotte, en phase pré-épidémique depuis la semaine fin octobre. Cependant, l’autorité sanitaire signale une légère augmentation des indicateurs était observée en ville, plus particulièrement chez les 0-18 ans. "Le taux de positivité était en nette augmentation et le plus élevé dans cette classe d'âge marquant un début de circulation des virus grippaux dans cette population."

Pour rappel, la campagne de vaccination contre la grippe et la Covid-19 est en cours depuis le 14 octobre 2025. Elle concerne toutes les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes à risque de forme grave, les femmes enceintes, les résidents en Ehpad et Unité de soins de longue durée, ainsi que les personnes vivant dans l’entourage ou en contacts réguliers avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables aux formes graves de l’infection, y compris les professionnels de santé.