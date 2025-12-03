Prothèse de hanche : la vitesse de marche avant l’opération prédit le rétablissement futur

L'ESSENTIEL L’arthroplastie totale de la hanche est un traitement courant de l’arthrose de la hanche.

La vitesse de marche du patient avant l'opération permet de prédire les résultats de l'intervention.

Les chercheurs proposent d'intégrer ce test dans les examens réalisés lors du suivi d'une arthrose.

Environ 180.000 prothèses de hanche totale sont posées chaque année en France. Cette intervention, appelée arthroplastie totale, est l’une des plus sûres et des plus efficaces pour retrouver une mobilité sans souffrance lorsqu'on est atteint d'arthrose. Toutefois, tous les patients n’affichent pas les mêmes résultats après l’opération.

Des chercheurs de l'université de Kyushu (Japon) ont découvert un moyen pour prédire les chances de rétablissement des malades : leur vitesse de marche avant la chirurgie. Leurs travaux ont été publiés dans la revue Journal of Bone and Joint Surgery le 26 novembre 2025.

Arthrose : marcher au moins un 1 m par seconde avant l’opération lié à un meilleur résultat

Afin de trouver un indicateur pouvant prédire le rétablissement après une arthroplastie totale de la hanche, les chercheurs ont réuni 274 patients dont la hanche a été remplacée par une prothèse à l'hôpital universitaire de Kyushu entre 2012 et 2018. Tous les volontaires avaient passé des examens avant leur opération. Leur niveau de douleur, l’amplitude articulaire de la hanche et la force musculaire de leurs membres inférieurs avaient été évalués. Ils avaient aussi été soumis à un test de marche de 10 mètres. En août 2023, les participants ont également répondu à deux questionnaires évaluant leur rétablissement (douleurs, capacité, fonction…).

"Parmi tous les facteurs que nous avons examinés, la vitesse de marche s’est avérée être le prédicteur le plus constant et le plus fiable d’une meilleure récupération", explique le Dr Yuki Nakao, premier auteur de l’étude dans un communiqué. Le chercheur et ses collègues ont, en effet, constaté après analyse des données que les patients capables de marcher à au moins 1 mètre par seconde (m/s) avant l'intervention chirurgicale avaient significativement plus de chances de présenter de bons résultats postopératoires.

Arthroplastie totale : vers des programmes de rééducation préopératoire ?

Face à leurs résultats, les auteurs suggèrent d’intégrer l’examen de la vitesse de marche dans les examens courants liés à la prise en charge de l'arthrose. Selon eux, cette mesure, simple à réaliser, pourrait aider les médecins à déterminer le moment opportun pour orienter les patients vers une intervention chirurgicale. Ils proposent aussi de développer des programmes de rééducation préopératoire qui aideraient les patients à atteindre une vitesse de marche d'au moins 1,0 m/s avant leur chirurgie.

"Nous espérons que l’intégration de ces connaissances dans la pratique clinique favorisera une meilleure récupération et, à terme, améliorera les résultats pour les patients subissant une arthroplastie de la hanche", conclut le Dr Nakao.