Poids, tension, cholestérol : les bénéfices du Mounjaro s’estompent après l’arrêt

L'ESSENTIEL Les personnes qui stoppent la prise de leur traitement GLP-1, peuvent reprendre le poids perdu.

Elles peuvent aussi voir les bénéfices de santé obtenus, comme la baisse de la tension ou du taux de cholestérol, s'inverser.

Plus la reprise de poids est importante, plus le repli des bénéfices est important.

L’Organisation mondiale de la Santé vient de publier de nouvelles directives reconnaissant l'intérêt des médicaments GLP-1 dans la lutte contre l’obésité. Toutefois, elle précise que cette recommandation est conditionnelle en raison de données encore limitées sur ces traitements, notamment sur ce qu’il se passe à l'arrêt des prises.

Une étude, publiée dans la revue JAMA Internal Medicine le 24 novembre 2025, apporte une réponse pour le Mounjaro, l’un des traitements anti-diabétiques désormais utilisés pour perdre du poids. Les personnes qui cessent de l’utiliser ont tendance à reprendre du poids, mais aussi à voir les autres bénéfices cardiométaboliques obtenus, comme la baisse de la pression artérielle et du cholestérol, s’estomper.

Tirzépatide : un inversement des bénéfices cardiométaboliques proportionnel à la prise de poids

Pour évaluer les effets du Mounjaro dont l'ingrédient actif est le tirzépatide, l’équipe a suivi des patients qui prenaient le médicament pour perdre du poids tout en ayant un soutien alimentaire et une activité physique régulière. Au bout de 36 semaines, la moitié de l’échantillon a continué à prendre le traitement pendant 52 semaines supplémentaires tandis que l’autre recevait un placebo.

Les chercheurs se sont ensuite concentrés sur les 308 volontaires qui avaient perdu au moins 10 % de leur poids avant d’avoir le placebo. Ils ont découvert que 82 % d’entre eux avaient repris 25 % ou plus des kilos perdus initialement, après un an d’arrêt du tirzépatide. La prise du poids n’était pas les conséquences observées chez les volontaires. La circonférence de leur taille, leur taux de mauvais cholestérol, leur pression artérielle et leur glycémie grimpaient aussi à nouveau.

Plus la reprise de poids était élevée après l’arrêt du tirzépatide, plus le renversement des bénéfices sur les autres indicateurs de santé était important. “Globalement, à la semaine 88, les participants ayant repris 75 % ou plus de leur poids après l'arrêt du tirzépatide ont vu leurs paramètres cardiométaboliques revenir à leurs valeurs de référence (semaine 0)”, expliquent les auteurs dans leur article. Ils précisent que ceux ayant repris jusqu'à 50 % de leurs kilos perdus continuaient de montrer des améliorations par rapport au début de l'étude.

Un renversement des bénéfices en partie lié à l’hygiène de vie ?

L’équipe – qui comprend des experts de la société pharmaceutique qui fabrique Mounjaro, Eli Lilly – estime que les résultats de leur étude soutiennent "la nécessité d'un traitement continu chez les adultes vivant avec l'obésité".

Interrogée par le quotidien britannique The Guardian, la Dr Jane Ogden de l'Université du Surrey, qui n’a pas participé aux travaux, confie ne pas être étonnée par les découvertes présentées par les chercheurs. Elle rappelle que la prise du médicament ne s’accompagne pas toujours d’un changement de l’hygiène de vie bien intégré. "Une fois qu'ils ont arrêté de prendre le médicament, les gens montrent une reprise de poids à mesure qu'ils reviennent à leurs comportements antérieurs. Cela peut entraîner un renversement des avantages cardiaques à mesure que leur régime alimentaire et leurs comportements d'exercice reviennent à ce qu'ils étaient avant", souligne-t-elle.