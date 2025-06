Ozempic, Mounjaro, Wegovy : pourquoi la perte de poids n’est pas toujours au rendez-vous

L'ESSENTIEL Les médicaments injectables contre l'obésité entraînent une perte de poids plus faible en situation réelle, contrairement aux données provenant des essais cliniques.

L'arrêt du traitement et la faible dose d'entretien provoquent une diminution de l'efficacité du sémaglutide et du tirzépatide sur le poids corporel et la glycémie.

Les patients arrêtent de prendre le traitement à cause de son coût, des problèmes liés à la couverture d'assurance, les effets secondaires et les ruptures de stock.

Initialement prescrit en cas de diabète de type 2, le sémaglutide (commercialisé sous les noms de marque Wegovy et Ozempic) et le tirzépatide (commercialisé sous les noms de marque Zepbound et Mounjaro) sont, depuis plusieurs mois, disponibles et utilisés comme traitement de l’obésité. Mais quels sont les effets de ces médicaments sur la perte de poids et la régulation de la glycémie en situation réelle ? C’est la question à laquelle ont voulu répondre des chercheurs de la Cleveland Clinic (États-Unis) dans une étude publiée dans la revue Obesity.

Obésité, prédiabète : 7.881 patients ont reçu du sémaglutide ou du tirzépatide

Pour mener à bien les travaux, l’équipe a recruté 7.881 adultes présentant un indice de masse corporelle (IMC) moyen supérieur à 39, ce qui correspond à une obésité sévère. Parmi les volontaires, 1.320 présentaient un prédiabète au début de l'étude, défini par une glycémie comprise entre 5,7 % et 6,4 %. Pour rappel, les patients prédiabétiques présentent un risque accru de développer un diabète de type 2, l'une des complications les plus fréquentes de l'obésité. Au cours de l’intervention, les participants ont commencé un traitement contre l'obésité, plus précisément avec des formes injectables de sémaglutide ou de tirzépatide, entre 2021 et 2023. Les auteurs ont classé les patients ayant arrêté leurs médicaments contre l'obésité en deux catégories : précoce (dans les 3 mois) et tardif (dans les 3 à 12 mois). Le suivi de l'étude s'est terminé en décembre 2024.

L'arrêt du traitement et l'utilisation de doses d'entretien plus faibles impactent la perte de poids

Les données ont montré que 6.109 personnes ont reçu du sémaglutide et 1.772 adultes du tirzépatide. Selon les scientifiques, plus de 20 % des patients ont arrêté leurs médicaments prématurément et 32 % tardivement. En outre, 80,8 % des volontaires recevaient des doses d'entretien plus faibles de ces médicaments, c’est-à-dire égales ou inférieures à 1 mg pour le sémaglutide et égales ou inférieures à 7,5 mg pour le tirzépatide. "La dose d'entretien correspond à la quantité de médicament nécessaire pour maintenir l'effet thérapeutique", ont précisé les chercheurs. Les raisons les plus fréquentes d'arrêt du traitement comprenaient le coût des médicaments, les problèmes liés à la couverture d'assurance, les effets secondaires et les ruptures de stock.

Un an après le début du traitement, une perte de poids moyenne de 3,6 % chez les personnes ayant arrêté leur traitement prématurément, contre 6,8 % chez ceux ayant arrêté leur traitement tardivement. Les volontaires n'ayant pas arrêté leur traitement ont perdu en moyenne 11,9 % de leur poids. Ceux n'ayant pas arrêté leur traitement et recevant une dose d'entretien élevée ont perdu 13,7 % de leur poids avec le sémaglutide et 18 % avec le tirzépatide. Autre constat : l’arrêt du traitement a également eu un impact négatif sur le contrôle de la glycémie chez les adultes prédiabétiques.

Des résultats qui "pourraient éclairer les décisions des professionnels de santé"

"Nos résultats sur les schémas d'utilisation réels de ces médicaments et les résultats cliniques associés pourraient éclairer les décisions des professionnels de santé et de leurs patients quant au rôle de l'arrêt du traitement et de la posologie d'entretien dans l'obtention de pertes de poids cliniquement significatives", a déclaré Hamlet Gasoyan, qui a dirigé les recherches. Actuellement, une étude complémentaire est en cours afin de réellement quantifier les raisons pour lesquelles les patients interrompent leurs traitements contre l'obésité en situation réelle.