Bactéries intestinales : est-ce que l’hiver et les fêtes perturbent le microbiote ?

Des milliards et des milliards de micro-organismes sont présents dans notre tube digestif. Il s’agit de bactéries, de parasites, de virus et parfois de champignons. Ensemble, ils forment le microbiote intestinal. Celui-ci peut être perturbé en hiver, mais est-ce à cause du froid ou d’un changement d’habitudes ? La Dr Emilia Liana Falcone, professeure agrégée et directrice de l’Unité de recherche en microbiome et défenses mucosales à l’Institut de recherches cliniques de Montréal fournit quelques éléments de réponses sur le site de l’université de Montréal.

Cette spécialiste rappelle que le microbiote se forme dès la naissance. Après une phase de développement, il se stabilise pendant une grande partie de la vie. Puis, en vieillissant, sa diversité diminue. "Il joue un rôle fondamental dans la formation et le développement du système immunitaire, mais aussi pour le métabolisme, la digestion et l’accès aux nutriments", souligne la Dr Falcone. En cas de perturbation, les médecins parlent de dysbiose : cette modification du microbiote peut entraîner une inflammation et perturber le système immunitaire.

Activité physique et alimentation : des facteurs qui influencent le microbiote

Le changement de saison peut avoir un impact sur son fonctionnement. Mais la scientifique explique que le froid n’est pas la cause : ce sont des changements de mode de vie qui perturbent le microbiote. "Par exemple, pendant le temps des fêtes, il est commun de consommer moins de fruits, de légumes et de fibres, et davantage d’aliments riches en gras, en glucides ou en protéines, rappelle-t-elle. Cette diminution de la diversité alimentaire, particulièrement en fibres végétales, peut influencer la composition du microbiote."

La diminution de l’activité physique pendant les fêtes de fin d’année, et au cours de l’hiver en général, contribue aussi à ces modifications. "Même si le lien exact entre exercice et microbiote demeure complexe, certaines études donnent à penser qu’une activité physique régulière est associée à une plus grande diversité microbienne", indique la spécialiste. Enfin, les infections virales sont plus importantes en hiver, car le temps passé dans des endroits fermés augmente l’exposition aux virus. Or, ils peuvent avoir un impact sur le microbiote intestinal, en particulier s’il y a une prise d’antibiotiques.

Comment protéger son microbiote intestinal ?

Certaines personnes prennent des probiotiques pour préserver leur flore intestinale, mais la scientifique émet quelques réserves. "Certaines études montrent que, chez la majorité des gens, les probiotiques traversent le tube digestif sans s’implanter, prévient-elle. Et une fois la supplémentation arrêtée, les bienfaits souvent disparaissent, lorsqu’il y en a." Dans certains cas, ces substances peuvent entraîner des effets secondaires, notamment des ballonnements ou des douleurs abdominales.

"Sachant que ce sont surtout les comportements qui engendrent les changements du microbiote en hiver, la stratégie pour soutenir un microbiote sain est évidente: adopter de bonnes habitudes, résume la Dr Falcone. Cela veut dire faire de l’activité physique régulièrement, bien dormir, mais, surtout, privilégier une alimentation riche en fibres provenant de sources végétales."