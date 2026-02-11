Maladie de Crohn : ce régime peut réduire les symptômes de 40 %

L'ESSENTIEL Le jeûne intermittent aide à lutter contre la maladie de Crohn, selon une nouvelle étude.

Cela réduit les symptômes de 40 % et l'inflammation de 50 %.

Les patients faisant le jeûne intermittent, ont également perdu du poids, pendant l'expérience.

Plus de 120.000 personnes souffrent de la maladie de Crohn en France. Cette pathologie inflammatoire chronique de l’intestin n’a pas de traitement curatif pour le moment. Les médicaments permettent seulement d’essayer de contrôler l’inflammation, de prévenir les crises et d'éviter les complications.

Il y aurait un moyen non-médicamenteux assez simple d’atteindre ces objectifs selon une nouvelle étude menée par l'Université de Calgary et soutenue par la Crohn’s & Colitis Foundation. Elle montre que le jeûne intermittent aiderait à réduire les symptômes et l’inflammation des patients souffrant de la maladie de Crohn de 40 %.

Jeûne intermittent et Crohn : moins de symptômes, d’inflammation et de kilos

Il existe plusieurs types de jeûne intermittent. Les chercheurs canadiens se sont concentrés sur le plus courant : le jeûne intermittent 16/8. C'est-à-dire limiter sa prise alimentaire sur une fenêtre de 8 heures et ne rien absorber si ce n’est des liquides pendant les 16 heures restantes.

Ils ont demandé à 20 patients souffrant de la maladie de Crohn et ayant des problèmes de poids de suivre ce mode d’alimentation durant 12 semaines. Le groupe témoin constitué de 15 malades touchés par les mêmes troubles avait eu pour consigne de conserver leur régime et leurs habitudes alimentaires habituelles. L’activité de la maladie (symptômes, fréquence des crises…), l’inflammation et l’IMC de tous les participants ont été évalués au début et à la fin de l’essai.

Au terme des 12 semaines, les personnes qui suivaient une alimentation à horaires restreints, voyaient leurs symptômes diminuer de 40 % et leurs douleurs abdominales de 50 % par rapport à ceux avec le régime standard. Elles avaient aussi perdu environ 2,5 kg alors que le groupe témoin affichait une prise de poids moyennne de 1,7 kg. De plus, elles montraient des améliorations notables des marqueurs sanguins de l'inflammation et de la santé immunitaire, notamment des niveaux plus faibles de leptine et de PAI-1, le tout sans réduire leur apport calorique. Ces volontaires présentaient aussi une quantité moindre de graisse viscérale nocive.

"Ces changements n'étaient pas simplement dus à la qualité de l'alimentation ou à la restriction calorique, car les deux groupes consommaient des aliments similaires en quantités comparables, précisent les auteurs dans leur communiqué. Cela indique que le moment des repas lui-même pourrait jouer un rôle unique dans le maintien d'une bonne santé digestive et immunitaire."

Maladie de Crohn : le jeûne intermittent peut être une aide prometteuse

L’étude, parue dans la revue Gastroenterology le 9 février 2026, met en lumière les effets du jeûne intermittent pour les personnes touchées par la maladie de Crohn. Pour les chercheurs, il serait ainsi intéressant pour ces patients de consulter leur équipe soignante pour déterminer avec elle si ce mode d’alimentation peut être une aide efficace contre leur maladie.

"Les personnes atteintes de la maladie de Crohn recherchent souvent des solutions pratiques pour améliorer leur santé en complément de leur traitement médicamenteux", explique le Dr Natasha Haskey, chercheuse principale de l'étude. "Nos recherches suggèrent que le jeûne intermittent pourrait constituer une option durable, fondée sur des principes biologiques, offrant aux patients davantage de moyens de gérer leur bien-être."

"L’alimentation à horaires restreints se révèle très prometteuse comme nouvelle approche pour aider les personnes atteintes de la maladie de Crohn à gérer non seulement leurs symptômes, mais aussi, leur santé globale", ajoute le Pr Andres Lorenzo Hurtado, vice-président principal de la recherche translationnelle et des initiatives liées aux MICI à la Crohn’s & Colitis Foundation.