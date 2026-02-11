Maladies cardiovasculaires : le risque augmente de 47 % avec ces aliments

L'ESSENTIEL Une étude américaine montre que les aliments ultra-transformés augmentent de 47 % le risque de maladies cardiovasculaires.

Le lien avec d'autres maladies comme le cancer colorectal est également évoqué.

Les aliments ultra-transformés sont souvent pauvres en nutriments bénéfiques mais riches en sucres, sels, graisses saturées et additifs.

Régulièrement accusés de faire le lit de maladies chroniques, les aliments ultra-transformés, qui font partie de notre assiette au quotidien, sont à nouveau pointés du doigt. Une étude américaine, publiée dans The American Journal of Medicine, révèle que consommer ces produits industriels en grande quantité augmenterait considérablement le risque de maladies cardiovasculaires.

47 % de risques en plus pour le cœur

Cette recherche, menée par la Florida Atlantic University, s’est penchée sur les données de 4.787 adultes américains issus de l’enquête nationale NHANES entre 2021 et 2023. Objectif : évaluer l’impact de la consommation d’aliments ultra-transformés sur le risque de maladies cardiovasculaires, incluant infarctus et accident vasculaire cérébral. Après ajustement sur plusieurs facteurs (âge, sexe, origine ethnique, tabagisme, revenus…), les chercheurs ont constaté que les personnes consommant le plus d’aliments industriels présentaient un risque 47 % plus élevé de souffrir d’une maladie cardiovasculaire que celles en consommant le moins.

Pizzas surgelées, biscuits, céréales sucrées, glaces, plats préparés... Les aliments ultra-transformés sont des produits avec un haut niveau de transformation industrielle, le plus souvent pauvres en nutriments bénéfiques (vitamines, minéraux, fibres...) mais riches en sucres, sels, graisses saturées et additifs (comme les émulsifiants), avec des conséquences souvent délétères pour la santé du cœur. Outre les maladies cardiaques, les chercheurs évoquent le rôle possible des aliments ultra-transformés dans l’augmentation des cancers colorectaux (et autres maladies intestinales), notamment chez les jeunes adultes.

Des dangers comparables à ceux du tabac ?

Si encore ils étaient consommés avec modération... mais les aliments ultra-transformés représentent à eux seuls 35 % des apports caloriques des Français, selon l’Inserm. Aux Etats-Unis, c’est même pire : près de 60 % de l’alimentation des adultes et 70 % de celle des enfants est ultra-transformée.

L’étude insiste donc sur l’importance d’un environnement qui facilite les choix alimentaires sains : "Ce n’est pas qu’une affaire de volonté individuelle, mais de rendre les choix sains accessibles et abordables", peut-on lire dans un communiqué. Le Dr Charles H. Hennekens, co-auteur des travaux, compare la situation à celle du tabac : "Changer les habitudes alimentaires autour des aliments ultra-transformés prendra du temps, comme cela a été le cas avec les cigarettes." La Dre Allison H. Ferris, qui a participé à la recherche, conclut : "La prise de conscience est la première étape vers la prévention".