Rêves lucides : une piste contre les traumatismes et l’anxiété ?

L'ESSENTIEL Les rêves lucides activent des zones clés du cerveau, comme le cortex préfrontal.

Cette prise de conscience permettrait de modifier ses cauchemars et de réduire les symptômes de stress post-traumatique.

A terme, des applications mobiles pourraient permettre d’induire des rêves lucides à domicile.

Voler au-dessus des montagnes, se transformer en super-héros ou accomplir ses fantasmes les plus fous : certains y parviennent… en rêve. Les rêveurs dits lucides, conscients qu’ils sont en train de rêver pendant leur sommeil, peuvent parfois influer sur le scénario : ils ne sont plus de simples spectateurs, mais les acteurs de leur songe. Avec environ 100.000 rêves au cours d'une vie, l'idée a de quoi séduire. Pourtant, si une personne sur deux vit au moins une fois un "rêve éveillé", seuls 2 % de la population en font régulièrement, selon diverses études.

Ce phénomène aussi rare que fascinant suscite aujourd’hui un intérêt croissant dans la recherche. Une revue scientifique, tout juste publiée dans Annals of Medicine & Surgery, suggère même que ces rêves lucides pourraient devenir un outil thérapeutique contre les cauchemars chroniques et le stress post-traumatique (SSPT).

Un cerveau qui prend le contrôle de ses rêves

Dans le cadre de ses travaux, l’équipe de chercheurs a analysé 38 études menées sur des adultes en bonne santé mais aussi sur des personnes atteintes de troubles comme la maladie de Parkinson ou le SSPT. Toutes les recherches en question s’appuyaient sur des preuves objectives de rêve lucide, telles que des signaux oculaires spécifiques ou des mesures de l’activité cérébrale par électroencéphalogramme. En effet, lorsqu’un rêve devient lucide, certaines zones du cerveau s’activent davantage, en particulier le cortex préfrontal. A savoir la région liée à la planification, au contrôle des impulsions, à la mémoire de travail ou encore à la concentration – autant de fonctions normalement réduites pendant un rêve classique.

Par ailleurs, chez les rêveurs lucides, des ondes cérébrales rapides (gamma, autour de 40 Hz) apparaissent également dans les zones frontales, favorisant la prise de conscience du rêve. Cette conscience permet parfois au rêveur d’intervenir dans le scénario du songe – un pouvoir qui pourrait s’avérer précieux sur le plan thérapeutique.

Rêver lucide pour réduire le stress post-traumatique ?

Car changer le cours de ses rêves, c’est aussi pouvoir réécrire ses souvenirs les plus effrayants. Les scientifiques estiment que les personnes souffrant de SSPT pourraient ainsi atténuer l’intensité émotionnelle de leurs cauchemars, ou même en modifier le contenu. C’est d’ailleurs pour "échapper" à un scénario cauchemardesque que certains rêveurs sont devenus lucides, comme le racontait l’un d’eux à Pourquoi Docteur : "J’étais souvent poursuivi, et parce que je devais fuir, je devais créer les conditions pour". Que ce soit en s’envolant, en faisant apparaître des objets ou encore en pratiquant la télékinésie...

Si les preuves manquent encore à l’appel, "le rêve éveillé montre un réel potentiel comme outil thérapeutique contre les symptômes du SSPT et de l’anxiété, notamment en réduisant les cauchemars", écrivent les auteurs de l’étude dans un communiqué. A terme, selon eux, des dispositifs portables pourraient même permettre d’induire des rêves lucides chez soi, sans accompagnement médical. Aux Etats-Unis, des neuroscientifiques ont par exemple montré qu’une méthode spécifique, baptisée "Targeted Lucidity Reactivation" (TLR) ou réactivation ciblée de la lucidité, pouvait efficacement induire des rêves éveillés à domicile... via une simple application mobile.