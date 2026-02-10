Alopécie : une attestation sera bientôt nécessaire pour obtenir ce médicament

L'ESSENTIEL Les médicaments par voie orale contenant du finastéride 1 mg, utilisés contre l’alopécie androgénétique, exposent à des risques de troubles psychiatriques, ainsi qu’à des troubles de la fonction sexuelle qui peuvent persister après l’arrêt du traitement.

Pour renforcer l’information des patients sur ces traitements, l’ANSM met en place, à compter du 16 avril, une attestation annuelle d’information partagée qui doit être cosignée par le médecin et le patient.

Le document, valable un an, devra être présenté par le patient au pharmacien en même temps que l’ordonnance.

Grande cause de préoccupation pour des raisons esthétiques et psychologiques, l’alopécie de traduit par la perte de cheveux. Celle-ci peut être freinée par la prise de médicaments, comme le finastéride. Ce traitement, utilisé dans la calvitie de type masculine, "inhibe la 5-alpha-réductase, bloquant la transformation de la testostérone en dihydrotestostérone. Le finastéride 1 mg par voie orale une fois par jour peut arrêter une perte des cheveux et stimuler leur croissance. L'efficacité est habituellement évidente après 6 à 8 mois de traitement", indique le Manuel MSD.

Idées suicidaires, troubles de l’érection… Une attestation pour obtenir du finastéride

Problème : ce médicament, indiqué pour les hommes âgés de 18 à 41 ans, présente de nombreux effets indésirables, tels qu’une diminution de la libido, un dysfonctionnement de l'érection et de l'éjaculation, des réactions d'hypersensibilité, une gynécomastie (développement excessif des glandes mammaires chez les hommes), et rarement des symptômes de dépression. À la demande de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), une réévaluation européenne du rapport bénéfice/risque des médicaments contenant du finastéride a ainsi été effectuée en 2025.

Par la suite, l’autorité sanitaire a ajouté les idées suicidaires dans la liste des effets indésirables du finastéride 1 mg prescrit dans l’alopécie androgénétique. Face aux risques de troubles psychiatriques (humeur dépressive, dépression, idées suicidaires), de la fonction sexuelle et leur persistance possible après l’arrêt du traitement, l’ANSM met en place une attestation d’information partagée qui doit être cosignée par le médecin et le patient. Ce document, valable un an et à renouveler chaque année, permet de s’assurer que le médecin et le patient ont bien évoqué ensemble les risques en lien avec le traitement, les précautions à prendre et notamment la conduite à tenir en cas de survenue des effets secondaires (arrêt du traitement et consultation médicale urgente en cas de troubles psychiatriques, consultation médicale et possible arrêt du traitement en cas de troubles de la fonction sexuelle).

Alopécie : l’ordonnance et l’attestation doivent être présentées au pharmacien dès le 16 avril

"À partir du 16 avril 2026, pour toute initiation de traitement, la présentation de cette attestation au pharmacien, en plus de l’ordonnance du médecin, conditionnera la dispensation du finastéride 1 mg. Les patients dont le traitement est renouvelé devront présenter cette attestation cosignée à partir du 16 juin 2026, afin qu’ils aient le temps de revoir leur médecin." L’agence souligne la nécessite d’un suivi médical régulier pendant le traitement. "Le médecin remettra un exemplaire de l’attestation au patient et la sauvegardera dans le dossier médical du patient. Pour un meilleur accompagnement, nous recommandons l’ajout de ce document au dossier médical partagé du patient."