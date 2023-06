Alopécie : un nouveau traitement favoriserait la repousse des cheveux

L'ESSENTIEL Pour la première fois, la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis a autorisé la mise sur le marché d’un médicament pour soigner l’alopécie areata chez les patients de plus de 12 ans.

L’essai clinique a montré que 23 % des personnes traités avaient une couverture capillaire du cuir chevelu de 80 % ou plus après avoir pris le médicament durant six mois.

Quelques effets indésirables comme des céphalées ou des éruptions cutanées ont été observés.

"Bien que les patients puissent commencer à développer les symptômes de l'alopécie areata à tout âge, la plupart d'entre eux commencent à montrer des signes à l'adolescence, dans la vingtaine ou la trentaine", a déclaré le Dr Brittany Craiglow, professeur adjoint de dermatologie à l'école de médecine de Yale. Jusqu'à présent, il n'existait pas de traitement spécifique pour soigner la pelade, à savoir une maladie auto-immune qui entraîne une perte de cheveux non-cicatricielle.

Un comprimé avec une dose recommandée de 50 mg par jour

Mais, la Food and Drug Administration (FDA) a récemment approuvé un médicament pour lutter contre l'alopécie areata dès l'âge de 12 ans. Le traitement en question, fabriqué par le laboratoire Pfizer, est le Ritlecitinib, mais il sera vendu sous le nom de Litfulo. "La dose recommandée autorité pour le traitement oral est de 50 mg par jour", peut-on lire dans un communiqué de la firme pharmaceutique. Dans le détail, le Litfulo est "un inhibiteur de kinases qui inhibe la Janus kinase 3 (JAK3) et la famille de kinases à tyrosine kinase exprimée dans le carcinome hépatocellulaire (TEC)". En clair, ils ciblent les enzymes impliquées dans la pathogenèse de l'alopécie areata.

Alopécie : jusqu’à 80 % de récupération de couverture capillaire du cuir chevelu

Pour tester l’efficacité et la sécurité du médicament, un essai clinique de phase 2b/3 a été mené. Au total, 718 personnes, présentant une perte de cheveux de 50 % ou plus, ont été recrutées. Selon les résultats, publiés dans la revue The Lancet, après six mois de traitement, 23 % des patients ayant bénéficié du Litfulo avaient une couverture capillaire du cuir chevelu de 80 % ou plus, comparé à seulement 1,6 % des adultes ayant reçu le placebo. "L'efficacité et la sécurité du médicament ont été constantes chez les adolescents (âgés de 12 à 17 ans) et les adultes (âgés de 18 ans et plus)", a indiqué le laboratoire.

Cependant, comme avec tout traitement, des effets indésirables ont été rapportés. D’après les données, les effets secondaires les plus fréquents signalés chez au moins 4 % des participants traités par le Litfulo sont les céphalées (10,8 %), la diarrhée (10 %), l'acné (6,2 %), les éruptions cutanées (5,4 %) et l'urticaire (4,6 %). "Litfulo est une option thérapeutique particulièrement importante pour les jeunes patients souffrant d'une perte de cheveux importante, et qui sont souvent confrontés à une maladie aussi visible", a conclu le Dr Brittany Craiglow.