Alopécie : cette maladie a fait perdre les sourcils d'Édouard Philippe

L'ESSENTIEL Près de 0,5 % à 1 % de la population mondiale est atteinte par l’alopécie, selon l’Inserm.

L’alopécie peut survenir à n’importe quel âge.

“Très récemment, mes sourcils sont tombés (…) Je me suis longtemps demandé à quoi servait un sourcil. Eh bien, cela sert à se faire remarquer quand ça tombe ! C’est visible, cela peut arriver à tout âge", a déclaré Édouard Philippe, l’ancien Premier ministre et maire actuel du Havre, dans un entretien accordé au Parisien. L’ancien locataire de Matignon souffre d’alopécie, une maladie auto-immune qui se traduit par une perte de cheveux et/ou de poils pouvant atteindre n’importe quelle partie du corps.

Depuis quelques années, l’ancien Premier ministre est également touché par le vitiligo, une maladie de l’épiderme qui se manifeste par une dépigmentation qui s’étend sur n’importe quelle partie de la peau. "Je ne pouvais pas le planquer, ma barbe devenait blanche ! Je suis toujours atteint par ce vitiligo, qui est d’ailleurs dans une progression assez limitée", a indiqué Édouard Philippe.

L’alopécie n’a cependant pas de lien avec le vitiligo dont souffre le maire du Havre. Ce dernier a tenu à rassurer sur son état de santé. "Ce n’est ni douloureux, ni dangereux, ni contagieux. Je suis en pleine forme, je fais de la boxe deux fois par semaine", a-t-il affirmé.

Quelles sont les causes de l’alopécie ?

Plusieurs facteurs peuvent provoquer une chute de cheveux ou de poils. La cause la plus fréquente est l’alopécie androgénique qui est héréditaire. "Cette forme d’alopécie pourrait finir par toucher plus de 70 % des hommes (alopécie androgénétique masculine) et 50 % des femmes (alopécie androgénétique féminine) de plus de 80 ans. L’hormone appelée "dihydrotestostérone" joue un rôle essentiel, tout comme l’hérédité. La chute de cheveux peut commencer à n’importe quel âge, pendant ou après la puberté, y compris à l’adolescence", peut-on lire dans le Manuel MSD, un portail d’informations médicales.

En fonction du sexe, les zones touchées par l’alopécie varient. Chez les hommes, elle s’installe principalement au niveau des tempes ou du sommet de la tête. Certains hommes perdent la totalité de leurs cheveux sur le sommet du crâne, mais gardent leur chevelure sur les côtés et l’arrière de la tête lorsque l'alopécie débute précocement. Concernant les femmes, l’alopécie se caractérise par une raréfaction au niveau du sommet du crâne plutôt qu’une perte totale de cheveux.

La pelade est également une forme d’alopécie. Elle provoque une perte de cheveux aiguë sur une ou plusieurs plaques rondes du crâne. "La pelade a probablement pour origine une réaction auto-immune au cours de laquelle les défenses immunitaires attaquent à tort les follicules pileux", explique le Manuel MSD.

On distingue également d’autres causes responsables d’alopécie :

certains troubles systémiques comme le lupus érythémateux systémique ou le lupus érythémateux cutané ainsi que les troubles hormonaux;

les médicaments en particulier la chimiothérapie ;

l es infections mycosiques comme la teigne du cuir chevelu ;

es infections mycosiques comme la teigne du cuir chevelu ; le stress physique dû à une forte fièvre, une chirurgie, une maladie grave, une perte de poids soudaine ou une grossesse ;

le stress psychologique ;

les lésions causées par la trichotillomanie qui s’illustre par des arrachements de cheveux en cas de stress ou par l’alopécie de traction qui est due à une traction constante (port de nattes, de bigoudis, d’une queue de cheval) des cheveux.

Comment traiter l’alopécie ?

Le traitement de l’alopécie dépend de la cause à l’origine de la chute de cheveux. En fonction des dermatologues, un traitement médicamenteux peut être proposé. "Le traitement le plus efficace est une crème à la cortisone qui peut permettre de stopper le phénomène", a précisé le Docteur Naïma Midoun, dermatologue, au Parisien.

Dans certains cas, une micro greffe est réalisée, mais elle est réservée aux calvities "stabilisées". "Le chirurgien anesthésie une zone horizontale au niveau de la nuque, pour découper une petite bandelette de cuir chevelu horizontale à l'arrière du crâne entre les deux oreilles. L'épaisseur du prélèvement est de quelques millimètres pour être sûr de bien prélever les racines des cheveux. La zone prélevée est recousue avec un surjet ou des agrafes et la bandelette obtenue est ensuite découpée en tout petits fragments qui comprennent de 1 à 5 cheveux", explique la Société Française de Dermatologie.

Alopécie : comment prévenir la chute de cheveux ?

Il n’existe aucun moyen de stopper complètement une alopécie androgénique qui est héréditaire. Plusieurs bonnes habitudes permettent cependant de préserver les cheveux lorsque leur chute est due à une autre cause.

Il est notamment recommandé d’éviter les sèche-cheveux, les fers à lisser et à boucler. Mieux vaut également s’abstenir de réaliser régulièrement des coiffures trop serrées (queue de cheval, tresses, chignons) ainsi que d’utiliser du gel, de la laque et des teintures capillaires.

Il est possible d’opter pour des compléments alimentaires comme la cystine ou les vitamines B pour renforcer le cuir chevelu et la croissance des cheveux.