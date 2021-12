Alopécie : Jada Pinkett Smith assume sa perte de cheveux

L'ESSENTIEL Les patients qui ont perdu leurs cheveux en raison d’une maladie ou du traitement de cette pathologie peuvent bénéficier d’une prise en charge à 100 % de leur perruque.

"Je vais devoir tout raser jusqu’au cuir chevelu pour que personne ne pense que j’ai subi une opération du cerveau. Cette alopécie et moi allons devenir meilleures amies". C’est ce qu’a écrit l’actrice américaine Jada Pinkett Smith sous une vidéo publiée sur Instagram le 28 décembre. Dans cette dernière, la femme de Will Smith, qui souffre depuis plusieurs années d’alopécie, s’est confiée sur cette maladie auto-immune qui se caractérise par la perte de poils sur le corps. Elle a décidé de ne pas en faire un complexe et d’accepter sa perte de cheveux.

"A ce stade, je ne peux que rire"

"Maintenant, à ce stade, je ne peux que rire. Vous savez tous que je lutte contre l'alopécie", a-t-elle rappelé en dévoilant son cuir chevelu. "Alors, j'ai pensé que je devais le partager pour que vous ne posiez pas de questions", a poursuivi Jada Pinkett Smith. L’actrice a montré une marque blanche au centre de son crâne rasé. "Regardez cette ligne, ici. Regardez ça. C’est apparu comme ça. Maintenant, ça va être plus difficile de le cacher", a-t-elle ajouté. Elle a expliqué qu’elle envisageait d’orner son crâne de strass. "Je vais me faire une petite couronne."

"C'était terrifiant. Je me suis dit que je devenais chauve"

Ce n’est pas la première fois que la maman de deux enfants a évoqué son alopécie. En 2018, elle s’était déjà livrée sur sa perte de cheveux sur le plateau de son émission Red Table Talk. "C'était terrifiant quand ça a commencé. J'étais sous la douche un jour et j’avais juste des poignées entières de cheveux dans les mains. Je me suis dit que je devenais chauve. C'était la première fois de ma vie que j’ai littéralement tremblé de peur", avait raconté la comédienne.

Cet été, Jada Pinkett Smith a pris la décision d’entièrement raser son crâne avec l’aide de sa fille. "Willow me l'a fait faire parce qu'il était temps de lâcher prise", avait-elle précisé.