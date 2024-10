Comment faire des rêves lucides ? Des scientifiques ont la méthode

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont démontré qu’une application mobile peut induire des rêves lucides grâce à la méthode "Targeted Lucidity Reactivation" (TLR), qui combine une formation avant le coucher et des signaux auditifs pendant le sommeil.

Les participants à l’étude ont atteint en moyenne 2 rêves lucides par semaine, contre moins de 1 habituellement. A noter que ce type de rêve est associé à une réduction du stress et à une meilleure humeur le lendemain.

Pour perfectionner la méthode, les chercheurs collaborent avec InteraXon pour utiliser des capteurs de sommeil, afin d'améliorer l'efficacité de l’induction de rêves lucides, notamment pendant les phases de sommeil paradoxal.

Le rêve lucide désigne cette capacité à être conscient, pendant un songe, qu’on est en train de rêver. Il intrigue de plus en plus de gens qui cherchent à optimiser leur sommeil pour gagner en bien-être. Or, des neuroscientifiques de l’Université Northwestern, aux Etats-Unis, viennent de démontrer qu’une méthode spécifique, baptisée "Targeted Lucidity Reactivation" (TLR) ou réactivation ciblée de la lucidité, pouvait efficacement induire des rêves lucides à domicile via une simple application mobile. Les résultats ont été publiés dans la revue Consciousness and Cognition.

Une méthode scientifique qui débloque les rêves lucides

La méthode TLR combine un entraînement préalable au coucher (par exemple des instructions) avec des signaux sonores discrets pendant le sommeil. En testant cliniquement cette approche, les chercheurs ont constaté une augmentation notable du nombre de rêves lucides : les 19 participants à l’étude sont passés de 0,74 rêve lucide par semaine à 2,11 en moyenne en utilisant l’application. "Il s'agit d'une augmentation spectaculaire, car même un seul rêve lucide par semaine est déjà exceptionnel pour la plupart des rêveurs lucides", souligne la psychologue Karen Konkoly, qui a participé aux travaux, dans un communiqué.

Preuve de la fiabilité de l’étude, l’équipe de scientifiques a utilisé un groupe témoin auquel étaient transmis soit un signal auditif différent, soit aucun signal. Les résultats ont confirmé que le TLR déclenche bien des rêves lucides, indépendamment de l’effet placebo ou des perturbations de sommeil. En examinant les journaux de rêve des volontaires, ils ont pu observer leur prise de conscience du son dans des scénarios oniriques – comme l’un d’eux qui se voyait au travail, en train de chercher la source d’un bruit, jusqu’à réaliser qu’il était en train de rêver.

Moins de stress ressenti après un rêve lucide

D’après les recherches sur le sujet, les effets positifs du rêve lucide se font sentir au-delà du sommeil : les personnes ayant fait un rêve lucide déclarent souvent ressentir un meilleur moral et moins de stress le lendemain. "Manipuler le sommeil pour influencer les rêves pourrait permettre de cultiver des compétences, résoudre des problèmes et favoriser le développement personnel", abondent les chercheurs.

Le TLR pose néanmoins quelques défis. L’application, bien que pratique, présente le risque de réveiller l’utilisateur et manque de précision pour capter les phases de sommeil paradoxal (REM), période propice aux rêves lucides. Face à ces limites, les chercheurs collaborent avec InteraXon, créateurs du bandeau de détection cérébrale Muse-S, un dispositif qui détecte les phases de sommeil de manière plus fine. Ce qui pourrait, à terme, rendre le rêve lucide accessible au commun des mortels et efficace pour améliorer la santé mentale et émotionnelle.