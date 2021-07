Vous avez vu un extraterrestre ? C’est sans doute un «rêve lucide»

L'ESSENTIEL Des rêves lucides sont des rêves qui semblent si réels que les gens croient qu'ils se sont vraiment produits.

Certaines personnes sont capables de contrôler leurs rêves.

Rêver des extraterrestres peut provoquer une grande peur et une paralysie qui peuvent être si saisissants que la personne qui les éprouve pense qu'il s'agit de faits réels.

La question des Ovnis et d’une possible vie extraterrestre continue de faire l’objet de nombreux débats. Le 25 juin dernier, la publication d’un rapport des services de renseignement américain, qui recense des incidents qui se sont produits entre 2004 et 2021, a estimé qu’il n’existe aucune preuve de vie en dehors de notre planète tout en reconnaissant que des dizaines de phénomènes constatés par des pilotes militaires ne pouvaient pas être expliqués.

Des rêveurs lucides qui sont capables de contrôler leurs rêves

Dans une récente étude, parue le 2 juillet dans l’International Journal of Dream Research, des chercheurs russes du Phase Research Center de Moscou assurent que les personnes qui prétendent avoir vu ou avoir été enlevées par des extraterrestres ont peut-être simplement rêvé de l'expérience. Il s’agirait de ce que l'on appelle des "rêves lucides", des rêves qui semblent si réels que les gens croient qu'ils se sont vraiment produits. Il serait même possible de contrôler ces rêves oniriques. En octobre 2017, dans une étude parue dans la revue Dreaming, des chercheurs australiens de l’université d’Adélaïde ont insisté sur trois techniques permettant de réaliser pareille prouesse : faire un test de réalité, interrompre volontairement son sommeil et s’auto-persuader que l’on se souviendra de son prochain rêve.

Pour leur recherche, les scientifiques russes ont commencé par noter que de nombreuses personnes qui rapportent de telles rencontres déclarent également se sentir comme dans un état onirique et beaucoup ont indiqué se sentir paralysées. Une observation qui leur a mis la puce à l’oreille sur le fait d'être en présence de possibles "rêves lucides". Pour le vérifier, ils ont fait appel à 152 volontaires adultes qui se sont décrits comme des rêveurs lucides, des personnes capables de contrôler l'action de leurs rêves. Ils ont demandé à chacun des volontaires d'essayer de rêver de rencontres extraterrestres et les ont interrogés sur leurs rêves juste après leur réveil.

Une paralysie et une grande peur

En examinant leurs données, les chercheurs ont découvert que 114 des volontaires avaient réussi à rêver d'une rencontre extraterrestre. Près d’un tiers (61%) a déclaré que l'extraterrestre dans leurs rêves ressemblait à des extraterrestres qu'ils avaient vus dans des films ou à la télévision et 19% d'entre eux ont rencontré des extraterrestres qui ressemblaient à des êtres humains. Ils ont également constaté que 12% des volontaires avaient une conversation avec un extraterrestre dans leurs rêves. En outre, des ovnis sont apparus dans 28% des rêves, avec 10% des rêveurs visitant le vaisseau spatial extraterrestre.

Ce qui a le plus marqué les auteurs, c’est que 24% de ceux qui ont décrit leur rêve comme réaliste ont également connu une paralysie et une grande peur, très similaire aux témoignages rapportés par de nombreuses personnes affirmant avoir rencontré des extraterrestres. Les chercheurs suggèrent que de tels sentiments peuvent être si saisissants que la personne qui les éprouve pense qu'ils se sont vraiment produits.