Surmonter une infidélité : “reconstruire la confiance est un travail long et exigeant”

Un amour éternel et une fidélité sans faille sont l'objectif de nombreux couples. Mais il faut reconnaitre qu'à l'épreuve de la vie et du quotidien, il est parfois difficile à atteindre. D'ailleurs, plus de 4 Français sur 10 ont reconnu avoir déjà été infidèles au moins une fois dans leur vie, selon une étude Yougov pour le site de rencontres extra-conjugales Gleeden de 2022. Toutefois, un couple peut aussi survivre à l'adultère.

- On dit souvent qu’une infidélité est le symptôme d’un couple qui a des problèmes. Est-ce que c’est vraiment le cas ?

Johanna Rozenblum : En effet, on entend souvent dire qu’un adultère est le résultat d’un couple qui allait déjà mal. Ce n’est pas toujours le cas. Si certaines infidélités révèlent effectivement des problèmes sous-jacents (communication, insatisfaction affective ou sexuelle, manque de reconnaissance), d’autres sont le fruit d’une opportunité, d’un moment de faiblesse ou encore d’un besoin personnel qui n’a rien à voir avec la relation en elle-même. Il est donc essentiel d’analyser le contexte dans lequel la tromperie a eu lieu avant d’en tirer des conclusions sur l’état du couple.

- Comment réinstaurer la confiance et la complicité lorsqu'on veut sauver son couple après une tromperie ?

Johanna Rozenblum : Si les deux partenaires souhaitent surmonter l’infidélité, reconstruire la confiance est un travail long et exigeant. Il y a quatre points sur lesquels travailler. Tout d’abord, il faut exprimer ses émotions. La personne trompée doit pouvoir verbaliser sa douleur, sa colère et ses doutes sans être minimisée. La personne infidèle doit faire preuve de transparence. Elle doit être honnête sur les raisons de son acte et montrer une volonté sincère de restaurer la confiance.

Il faut rebâtir la confiance et la relation petit à petit avec des gestes du quotidien, une attention réciproque et des engagements concrets. Je conseille également aux couples de créer de nouveaux souvenirs positifs. Partager des expériences nouvelles et enrichissantes ensemble, peut aider à recréer une complicité perdue.

- Quelles sont les erreurs à ne pas faire lorsqu’une infidélité a eu lieu ?

Refouler la douleur ou prétendre que tout va bien risque d’engendrer des tensions ultérieures. La vengeance est aussi très mauvaise également. En effet, tromper à son tour ou faire payer l’autre ne mène qu'à plus de souffrance.

Il ne faut pas faire pression sur la personne trompée pour qu’elle pardonne. Le pardon ne doit pas être forcé, car il se construit avec le temps et la sincérité. Mais, il ne faut pas non plus se focaliser uniquement sur le/la partenaire infidèle. Il est important d’analyser la dynamique du couple dans son ensemble, sans excuser l’acte, mais en comprenant les éventuels manques. Et pour cela, la clé est la communication.

- Quand faire une thérapie de couple et est-ce que c’est la seule solution pour travailler sur son couple ?

Si la douleur est trop grande ou que la communication devient impossible, une thérapie de couple peut être une aide précieuse. Elle permet de mettre des mots sur les blessures, de comprendre les mécanismes relationnels et de trouver des solutions constructives.

Toutefois, ce n’est pas la seule solution. Certains couples parviennent à s’en sortir seuls, en dialoguant ouvertement et en mettant en place des actions concrètes pour restaurer la confiance.

- Et quels sont les signes qui peuvent montrer que le couple a atteint le point de non-retour ?

Malheureusement, certaines relations ne survivent pas à une infidélité. Parmi les signes indiquant que le couple pourrait être à un point de rupture, on peut citer l’absence totale de communication. C’est-à-dire quand il n’y a plus de volonté d'écoute ou de dialogue dans le couple. Le ressentiment permanent en est un autre, car lorsque la douleur et la colère prennent le dessus, elles empêchent toute reconstruction.

On peut aussi s’interroger face au manque d’engagement et d’efforts pour améliorer la relation de l’un des deux partenaires. Et bien sûr, la répétition des tromperies doit interpeller. Une infidélité chronique peut être le signe d’un problème plus profond.