Couple : qu'est-ce que le divorce du sommeil ?

Choisir de dormir dans des lits ou des chambres séparées pour améliorer sa qualité de vie porte désormais un nom : le divorce du sommeil. Cette pratique de plus en plus courante est loin de signifier une rupture sentimentale, mais au contraire, elle peut renforcer la relation en offrant un sommeil réparateur et en réduisant les tensions dans le couple.

Pourquoi choisir de dormir séparément ?

Les raisons qui poussent les couples à opter pour des nuits séparées sont nombreuses et variées. Ce sont bien souvent les troubles du sommeil, comme l'insomnie, le ronflement, le sommeil agité ou les horaires de sommeil décalés qui en sont à l'origine.

À la longue, ces troubles peuvent affecter la qualité du sommeil des deux partenaires et par extension l'harmonie du couple. Dormir séparément permet à chacun de répondre à ses besoins spécifiques sans compromettre le confort de l'autre.

Les bienfaits du "divorce du sommeil"

Sans les interruptions causées par les mouvements ou les bruits de l'autre, chaque partenaire peut profiter d'un sommeil profond et ininterrompu.ormir séparément améliore ainsi significativement la qualité du sommeil, cruciale pour réduire les risques de maladies chroniques comme l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires.

Le manque de sommeil affectant directement l'humeur et les émotions, les couples qui dorment mal sont plus susceptibles de se disputer et d'être irritables. En dormant séparément, chacun se réveille plus reposé, ce qui favorise une meilleure communication et une plus grande empathie.

Contrairement à une idée reçue, dormir dans des lits séparés peut renforcer l'intimité. L'absence et le fait de ne pas se sentir obligé d'avoir des relations intimes créent le manque et le désir.

Comment adopter le "divorce du sommeil"

Une communication ouverte et honnête est la clé pour réussir cette transition. Discuter ensemble de ses besoins et de ses attentes améliore la compréhension l'un de l'autre et évite d'interpréter cette décision comme un signe de désamour ou de conflit.

Commencer par une période d'essai d'un mois permet de voir comment cela fonctionne au départ. Après cette période, selon les résultats, il sera possible d'ajuster si nécessaire.

En savoir plus : "Le Sommeil, c'est bon pour le cerveau" de Steven Laureys.