Alimentation, hydratation... Comment bien vivre son jeûne du Ramadan ?

Le Ramadan, l’un des cinq piliers de l’islam, est un mois sacré pour près de deux milliards de musulmans dans le monde. Il marque la révélation du Coran au prophète Mohammed et se caractérise par un mois de jeûne, de prière et de réflexion spirituelle. Les fidèles s’abstiennent de manger et de boire entre la prière de l’aube (Fajr) et celle du coucher du soleil (Maghrib), ce qui peut représenter entre 12 et 19 heures de privation selon les régions du monde.

Si le Ramadan est une période de purification du corps et de l’esprit, il est essentiel d’adopter certaines habitudes pour. Dans un article publié dans The Conversation, une équipe de chercheurs australiens donne une série de conseils pour un Ramadan en pleine forme.

Qui peut jeûner ?

Les musulmans en bonne santé sont censés observer le jeûne à partir de la puberté. Cependant, certaines personnes en sont exemptées : les personnes âgées fragiles ; les femmes enceintes, qui allaitent ou sont en période de menstruation ; les personnes atteintes de maladies chroniques ou de troubles mentaux (si le jeûne représente un risque pour leur santé). A noter que si vous suivez un traitement médical, il est important de consulter un professionnel de santé avant de jeûner. Par exemple, certains médicaments nécessitent d’être pris à heures fixes ou avec de la nourriture pour rester efficaces.

Préparation, hydratation et alimentation équilibrée

Anticiper le jeûne permet de mieux vivre cette période. Il est recommandé de faire des provisions de nourriture équilibrée, de réduire la consommation de caféine pour éviter les maux de tête du début du Ramadan, ou encore de décaler progressivement les horaires des repas pour habituer son organisme aux nouveaux rythmes alimentaires.

L’hydratation est plus que jamais essentielle pendant le Ramadan. Entre Iftar (le repas du soir) et Suhoor (celui de l’aube), il est ainsi conseillé de boire environ 2,1 litres d’eau pour les femmes et 2,6 litres pour les hommes. Mieux vaut limiter les boissons sucrées ou gazeuses, qui provoquent des pics de glycémie suivis d’une fatigue accrue. Les aliments riches en eau, comme le concombre et la pastèque, peuvent aussi aider à maintenir une bonne hydratation.

Le repas de l’aube doit être nutritif et digeste. Il est recommandé de consommer :

- Des protéines et des bonnes graisses (viande maigre, poisson, légumineuses, noix, tofu) ;

- Des céréales complètes et des légumes pour un apport en fibres et en énergie ;

- Des aliments fermentés (comme le kimchi ou les cornichons) qui facilitent la digestion.

Les cuissons saines (grillade, vapeur, air fryer) sont à privilégier, tandis que les aliments transformés riches en sucre et en sel (gâteaux, chips, glaces) sont à éviter.

Ne pas trop manger et maintenir une activité physique modérée

A la rupture du jeûne, il est tentant de vouloir compenser la privation en mangeant sans compter. Pourtant, un repas trop copieux peut perturber la digestion et nuire au sommeil. Pour éviter cela :

- Écoutez votre corps et mangez lentement ;

- Commencez par une datte et un verre d’eau avant de prier ;

- Évitez les excès de sucreries et de plats trop gras ou trop salés.

Enfin, même en période de jeûne, il est important de bouger pour préserver sa forme physique. Vous pouvez opter pour des exercices légers comme la marche ou le yoga, plutôt que des sports intenses qui risquent d’accroître la déshydratation et la fatigue.