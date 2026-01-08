Grippe : quelle suite après le pic de l’épidémie ?

Le pic est passé, mais la vigilance est toujours de mise. D’après le dernier rapport de Santé Publique France, paru le 7 janvier, l’épidémie de grippe est en léger recul en comparaison aux semaines précédentes, mais les virus grippaux continuent de circuler activement.

Grippe : les virus circulent moins, mais les cas graves demeurent

Santé Publique France observe une activité grippale "stable ou en baisse", mais l’organisme constate une augmentation des hospitalisations et des décès. Pour cette première semaine de l’année, "l'activité grippale était contrastée selon les classes d'âge et le type de recours aux soins, toujours portée par une co-circulation des virus A(H1N1) et A(H3N2)", conclut Santé Publique France. Dans les consultations en médecine de ville ou aux urgences, la grippe et les syndromes grippaux sont moins fréquemment en cause. "En revanche, la part d’activité pour grippe/syndrome grippal parmi les hospitalisations après passage aux urgences continuait d’augmenter et se situait à un niveau d'intensité élevée tous âges confondus et chez les 65 ans et plus", complète l’organisme. Les décès liés à ces virus étaient aussi en hausse.

Le pic de l'épidémie de grippe est passé

"Au total, ces données indiquent qu'un pic d'activité a été atteint en S51 en ville et en S52 aux urgences", conclut-il. Cela correspond aux prévisions réalisées par l’Institut Pasteur et parues fin décembre. Dans le document, l’Institut prévoyait le pic pour la dernière semaine de l’année 2025, puis une décroissance des passages aux urgences "assez forte" pour les deux premières semaines de 2026. "La décroissance en semaines 1 et 2 s’expliquerait notamment par une baisse de transmission liée à la fermeture des écoles pendant les vacances de Noël (dont l’effet s’observe avec une semaine de décalage en raison du délai de quelques jours entre infection et passage aux urgences)", estimait alors le centre de recherche.

Grippe : une reprise de l'épidémie est possible dans les semaines à venir

Mais l’Institut Pasteur prévenait déjà d’une possible nouvelle vague de contaminations. Cette thèse est aujourd’hui reprise par Santé Publique France dans son dernier bulletin. "Compte-tenu de la circulation toujours soutenue des virus grippaux dans l’ensemble de la population française et des prévisions de la dynamique de l’épidémie en France hexagonale établies par l’Institut Pasteur et Santé publique France, grâce à des travaux de modélisation publiés sur le site de Santé publique France, la possibilité d’une reprise de l’épidémie en janvier ne peut être exclue à ce stade", conclut le rapport.

Les virus grippaux continuent de circuler à des niveaux importants ces derniers jours. Cela se traduit notamment par les résultats des tests pour grippe. "En semaine 1, le taux de positivité pour grippe était en diminution par rapport à la semaine 52 mais demeurait élevé, à 42,2% en médecine de ville, 19,5% à l'hôpital et 29,1% en laboratoires d'analyses médicales", observe Santé Publique France. L’an dernier, l’épidémie de grippe avait duré 12 semaines.