Tuberculose : un dépistage organisé dans un lycée en Île-de-France, quels sont les examens effectués ?

L'ESSENTIEL Un dépistage va être organisé après les vacances scolaires d’hiver dans le lycée Thibaut de Champagne à Provins, où un cas de tuberculose avait été signalé en novembre.

Ce dépistage comporte un entretien médical, une radiographie des poumons et un prélèvement sanguin.

Toute personne ayant des résultats anormaux sera recontactée par le CLAT du Groupement Hospitalier sud Île-de-France, qui prend en charge "l’ensemble des examens."

Le 27 novembre dernier, l’Agence Régionale de Santé (ARS) Île-de-France a reçu un signalement d’un cas de tuberculose. Ce dernier a été détecté dans le lycée Thibaut de Champagne à Provins (Seine-et-Marne). Cette maladie infectieuse est provoquée par une mycobactérie qui se transmet par voie aérienne lors d’un contact étroit et prolongé. Cette pathologie, se manifestant par une toux persistante, des sueurs nocturnes, une perte de poids, une fièvre, une fatigue importante, touche le plus souvent les poumons mais atteint aussi parfois d’autres organes. Elle peut se présenter sous deux formes : l’infection tuberculeuse latente ou la tuberculose maladie. Dans le premier cas, la bactérie est présente dans l’organisme à l’état latent. Ainsi, la personne atteinte n’est ni malade, ni contagieuse. En cas de tuberculose maladie, le patient est malade et potentiellement contagieux. Selon le ministère de la Santé, la tuberculose peut évoluer vers le décès si elle n’est pas traitée.

Tuberculose : "à l’heure actuelle, aucun nouveau cas n’a été détecté au sein du lycée"

Après le signalement, une première action de dépistage auprès du premier cercle de cas contacts a été réalisée le 18 décembre et des mesures de protection ont été prises par le CLAT du Groupement Hospitalier sud Île-de-France (site de Melun). "À l’heure actuelle, aucun nouveau cas de tuberculose maladie n’a été détecté au sein du lycée", peut-on lire dans le communiqué de l'ARS publié le 19 février. Cependant, sur la base d’éléments médicaux et épidémiologiques, et par mesure de précaution, le centre de lutte anti-tuberculeux du Groupement Hospitalier Sud Île-de-France (CLAT), l’ARS et la Direction de services départementaux de l'Éducation nationale de Seine-et-Marne (DSDEN 77), ont décidé d’élargir le dépistage à l’ensemble des élèves et des professionnels de l’établissement. Celui-ci sera organisé après les vacances scolaires d’hiver.

Comment détecter d’éventuelles infections ?

Pour vérifier si des lycéens ou des personnels sont porteurs de la maladie ou simplement exposés, ils devront effectuer un entretien médical, une radiographie des poumons et un prélèvement sanguin. "L’ensemble de ces examens seront pris en charge par le CLAT. Conformément à la réglementation en vigueur, une autorisation parentale sera nécessaire à la réalisation de tout examen médical chez les personnes mineures." Si les tests révèlent des résultats anormaux, les personnes concernées seront recontactées pour organiser la prise en charge. "Afin de répondre aux questions des parents, enseignants et autres professionnels, une première réunion d’information est organisée le 9 mars et une seconde le 10 mars prochain."

Pour rappel, les jeunes enfants et les personnes immunodéprimées sont plus à risque de développer la tuberculose, dont le nombre de cas a augmenté ces dernières années en Île-de-France. C’est pourquoi la vaccination par le BCG, utilisée dans de nombreux pays pour prévenir les formes sévères de tuberculose chez les enfants, est recommandée. Cependant, bien que la protection soit "certaine, le degré de protection n’est pas de 100 %."