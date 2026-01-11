Tuberculose : comment la bactérie ruse avec notre système immunitaire

La tuberculose a provoqué 1,23 million de décès dans le monde en 2024. L’Organisation Mondiale de la santé estime qu’environ 10 millions de personnes contractent la maladie chaque année. Elle est liée à une bactérie appelée Mycobacterium tuberculosis. Dans la revue Science Immunology, des scientifiques expliquent avoir découvert comment elle agit pour détourner le système immunitaire.

La tuberculose, une maladie fréquente mais encore mal comprise

"La tuberculose est une cause majeure de mortalité à l'échelle mondiale, et pourtant, nous comprenons encore très mal comment elle parvient à infecter efficacement les humains comme les animaux, rappelle le Dr Max Gutierrez, de l'Institut Francis Crick, co-auteur de l’étude. La découverte de ce nouveau mécanisme par lequel Mycobacterium tuberculosis parvient à contourner l'immunité de l'hôte constitue une étape cruciale pour comprendre les mécanismes de susceptibilité à la tuberculose."

Cette découverte a été réalisée grâce à des souris de laboratoire, infectées par la tuberculose. Les chercheurs ont testé les effets d’une désactivation de la dectine-1 : ce récepteur est présent à la surface des cellules immunitaires. Son rôle est notamment de déclencher la réponse immunitaire, avec les autres molécules présentes sur ces cellules.

Comment la bactérie, responsable de la tuberculose, détourne un récepteur immunitaire ?

Le blocage de ce récepteur a permis aux scientifiques de découvrir que la bactérie Mycobacterium tuberculosis survit au sein des cellules de son hôte en ciblant la dectine-1. "Nos résultats sont surprenants, commente le professeur Sho Yamasaki, de l'Université d’Osaka, co-auteur de l’étude. Car la dectine-1 est un élément clé du système de défense de l'organisme contre les infections fongiques. Or, nous avons démontré qu'elle est néfaste pour les infections à Mycobacterium tuberculosis (MTB) et qu'elle favorise en réalité la survie de la bactérie." Lorsque ce récepteur est désactivé, les cellules peuvent contrôler l'infection par cette bactérie. "De fait, les souris dépourvues de dectine-1 étaient beaucoup plus résistantes à l'infection par MTB", soulignent les chercheurs.

Tuberculose : renforcer la lutte contre la maladie chez l'humain et l'animal

Leurs travaux ont également permis de découvrir que la bactérie produit une molécule appelée alpha-glucane, capable de cibler le récepteur Dectine-1 et d’induire les réponses immunitaires lui permettant de se développer. "Cette découverte est une première étape et ouvre la voie à de nouvelles perspectives passionnantes, notamment la possibilité, par exemple, de désactiver ce récepteur chez les bovins afin de les rendre plus résistants aux infections", espère le professeur Gordon Brown, du Centre MRC de mycologie médicale de l'Université d'Exeter, située au Royaume-Uni.

Car la maladie peut toucher ces animaux d’élevage, avec un risque de transmission à l’humain par la suite. "L’enjeu de la lutte contre la tuberculose bovine dans le monde est prioritairement un enjeu de santé publique visant à réduire le risque de contamination humaine", explique le Ministère de l'agriculture en France. Dans le pays, une centaine d’élevages sont infectés chaque année.