Tuberculose : l’OMS alerte sur la hausse des cas chez les enfants en Europe et en Asie centrale

L'ESSENTIEL Pour la troisième année consécutive, une hausse des cas de tuberculose chez les moins de 15 ans est observée. En 2023, celle-ci était de 10 % par rapport à l’année précédente.

Les enfants de moins de 15 ans représentent 4,3 % de tous les cas de tuberculose dans l'Union européenne, selon un rapport conjoint de l'OMS et du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.

Un "scénario inquiétant", d’après Askar Yedilbayev, conseiller régional pour la tuberculose pour la région européenne de l'OMS.

"La maladie infectieuse la plus meurtrière au monde", indique l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). La tuberculose, causée principalement par Mycobacterium tuberculosis, continue de se propager dans le monde, "de dévaster des millions de personnes dans le monde, entraînant de graves conséquences sanitaires, sociales et économiques." Dans un rapport, publié ce 24 mars à l’occasion de la journée mondiale de la tuberculose, l’autorité sanitaire, en association avec le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, a averti sur une hausse de 10 % des cas chez les enfants et les adolescents en 2023 par rapport à l’année précédente.

En Europe et en Asie centrale, "un peu plus de 170.000 nouveaux épisodes de tuberculose signalés en 2023"

Les données ont révélé que les moins de 15 ans représentaient 4,3 % de tous les cas de tuberculose dans la région européenne de l'OMS, qui comprend 53 pays d'Europe et d'Asie centrale. Ce chiffre indique une augmentation des cas dans cette tranche d'âge pour la troisième année consécutive, ce qui, selon Askar Yedilbayev, conseiller régional pour la tuberculose pour la région européenne de l'OMS, constitue un "scénario inquiétant." "Dans la région européenne, un peu plus de 170.000 nouveaux épisodes de tuberculose ont été signalés aux systèmes de santé nationaux en 2023. Bien que ce territoire ne représente que 2,1 % de la charge mondiale de la tuberculose, elle continue d'être la plus gravement touchée par les formes pharmacorésistantes de la maladie : elle abrite un cinquième du nombre mondial de cas de tuberculose multirésistante (21 %) et plus d'un tiers des cas de tuberculose pré-extensive pharmacorésistante (37 %)."

Tuberculose : quels sont les symptômes ?

Pour rappel, la tuberculose est une maladie contagieuse qui touche le plus souvent les poumons. La bactérie appelée, bacille de Koch (ou "BK") responsable de la pathologie, se transmet par voie aérienne lorsque les personnes malades toussent, éternuent ou crachent. Les symptômes de la tuberculose ne sont pas spécifiques. La forme pulmonaire se manifeste par une fièvre, des sueurs nocturnes, une toux chronique, un essoufflement, des douleurs dans la poitrine. Dans les formes extra-pulmonaires de la tuberculose, les signes varient selon les organes atteints. Les patients peuvent présenter de gros ganglions au niveau du cou, des douleurs articulaires ou dans le dos, des maux de tête, des douleurs thoraciques ou abdominales. "Non traitée, la tuberculose maladie évolue, pouvant entraîner le décès. Elle guérit lorsqu’un traitement efficace (durant au minimum trois à six mois) est correctement suivi jusqu’à son terme. Les traitements non ou mal suivis induisent l’apparition de résistances aux médicaments antituberculeux", précise le ministère de la Santé.

Un engagement plus fort pour "mettre fin à la tuberculose d'ici à 2030"

Face à ces données, l’OMS souligne qu’un engagement plus fort est essentiel, "d'autant plus que la diminution du financement international de la lutte contre la tuberculose dans le climat géopolitique actuel menace la réalisation des objectifs mondiaux visant à mettre fin à la tuberculose d'ici à 2030."