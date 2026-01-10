  • CONTACT
Menu

QUESTION D'ACTU

Bien-être

Soins non remboursés : ce que les femmes payent pour leur santé

Soutien psy, ostéopathie, compléments : les femmes en France dépensent en moyenne 2.549 euros par an pour leur santé et bien-être, hors soins pris en charge par l’Assurance-maladie.

Soins non remboursés : ce que les femmes payent pour leur santé champpixs / istock
L'ESSENTIEL
  • Une étude révèle que les Françaises paient en moyenne 2.549 euros par an pour des soins non remboursés.
  • Soutien psychologique, médecines douces et compléments alimentaires dominent ces dépenses.
  • Les femmes ménopausées et atteintes d’endométriose affichent les budgets les plus élevés.

Ostéopathie, accompagnement psychologique, troubles hormonaux, suivi de fertilité ou encore douleurs chroniques : ces soins ne sont que très rarement remboursés par le système de santé, alors même qu’ils répondent à des besoins concrets et récurrents. Pour y accéder, les femmes doivent donc souvent financer elles-mêmes leurs soins, et ce, sur le long terme.

Résultat, une fracture sociale dans l’accès aux soins : en France, 9,5 millions de femmes chaque année déclarent reporter ou renoncer à des soins en raison de divers obstacles tels que le coût, la distance ou le manque de temps, alertait récemment une enquête menée par la plateforme Elsee Care.

Une radiographie des dépenses de santé

Hors soins pris en charge par l’Assurance-maladie, une femme consacre en moyenne 2.549 euros par an à sa santé et à son bien-être, selon cette étude, une radiographie des dépenses de quelque 1.500 femmes accompagnées depuis un an. La moitié d’entre elles dépensent au moins 2.125 euros, soit près de 5 % du revenu net annuel moyen féminin. 63 % de ces dépenses concernent la santé mentale et le mieux-être : 614 euros en consultations psychologiques, 552 euros en médecines douces (ostéopathie, acupuncture, naturopathie...), 518 euros en compléments alimentaires.

SUR LE MÊME THÈME

Endométriose, ménopause...

Les femmes ménopausées affichent le budget le plus élevé (2.807 euros par an), principalement pour les compléments. Celles atteintes d’endométriose ou de syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) dépensent 2.643 euros, dont un quart en soutien psychologique. Le parcours de fertilité coûte en moyenne 2.487 euros par an, avec 1.503 euros alloués à l’accompagnement global et 583 € de compléments. Quant aux femmes enceintes ou en post-partum, elles dépensent 2.062 euros par an, dont 26 % pour la santé mentale.

Vous aimez cet article ? Abonnez-vous à la newsletter !
Publicité

EN DIRECT

LA CHAÎNE SANTÉ

chaine youtubeYoutube

LES MALADIES

Hypotension orthostatique : quand la pression artérielle chute au lever

Hypotension orthostatique : quand la pression artérielle chute au lever

Drépanocytose : une déformation des globules rouges aux conséquences graves

Drépanocytose : une déformation des globules rouges aux conséquences graves

Maladie de Charcot (Sclérose latérale amyotrophique)

Maladie de Charcot (Sclérose latérale amyotrophique)

J'AI MAL

J ai Mal Bras et mains Bras et mains Tête et cou Torse et haut du dos Jambes et pied

SYMPTÔMES

Douleurs de l’avant-pied : des métatarsalgies à 90 % liées à problème d’appui

Douleurs de l’avant-pied : des métatarsalgies à 90 % liées à problème d’appui

Mauvaise haleine : il faut améliorer l’hygiène bucco-dentaire

Mauvaise haleine : il faut améliorer l’hygiène bucco-dentaire

Pourquoi Docteur Tous droits réservés, 2026