Cancer de la prostate : ces polluants retrouvés chez 9 patients sur 10 !

L'ESSENTIEL Des particules de microplastiques ont été retrouvées dans des tumeurs de la prostate.

9 patients souffrant d'un cancer de la prostate sur 10 étaient concernés.

Pour les chercheurs, cette petite étude montre que l'exposition aux microplastiques est liée au cancer de la prostate.

Cerveau, ovaires, testicules, placenta… On retrouve des microplastiques dans quasiment tous les organes humains, et même dans des tumeurs. Des chercheurs de la NYU Grossman School of Medicine et de NYU Langon ont en effet trouvé des petits fragments de plastiques chez 9 patients atteints d’un cancer de la prostate sur 10 dont une quantité non négligeable était à l’intérieur de la masse tumorale.

Leurs travaux seront présentés en détail lors du symposium sur les cancers génito-urinaires de l’American Society of Clinical Oncology lors du 26 février 2026.

Cancer de la prostate : 2,5 fois plus de plastique dans les tissus tumoraux

Pour cette étude, l’équipe a analysé des tissus prélevés chez 10 patients atteints d'un cancer de la prostate qui devaient subir une ablation totale de l'organe. Les tests se concentraient sur les 12 molécules de plastique les plus courantes.

Résultat : des particules microscopiques de plastique ont été identifiées dans 90 % des échantillons tumoraux et dans 70 % des échantillons bénins. Les chercheurs ont également remarqué que le tissu cancéreux contenait en moyenne 2,5 fois plus de plastique que les échantillons sains. Il était comptabilisé environ 40 microgrammes de plastique par gramme de tissu cancéreux contre 16 microgrammes par gramme pour les prélèvements non-pathologiques.

Face à ces résultats, pas de doute pour les chercheurs. Il y a un lien entre le plastique et les tumeurs à la prostate. "Notre étude pilote apporte des preuves importantes que l'exposition aux microplastiques pourrait être un facteur de risque de cancer de la prostate", estime la Dr Stacy Loeb, auteure principale de l'étude.

Il faut limiter l’exposition aux microplastiques

Si l’auteur principal Dr Vittorio Albergamo reconnaît que des travaux portant sur un nombre plus important de malades sont nécessaires pour confirmer les données de cette étude, il appelle à la prudence. "En révélant un autre problème de santé potentiel lié au plastique, nos conclusions soulignent la nécessité de mesures réglementaires plus strictes pour limiter l’exposition du public à ces substances omniprésentes dans l’environnement", souligne-t-il dans un communiqué.

Le chercheur prévoit, par ailleurs, de travailler sur les mécanismes entraînant un risque cancéreux accru lors d’une exposition à du plastique. Pour le moment, il avance que "ces particules pourraient induire une réaction immunitaire excessive (inflammation) dans les tissus, ce qui, à terme, pourrait endommager les cellules et déclencher des modifications génétiques à l'origine de la formation de cellules cancéreuses".