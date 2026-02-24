Rappel de Doliprane : comment reconnaître les boîtes concernées ?

L'ESSENTIEL 27 lots de Doliprane 2,4 % suspension buvable font l'objet d'un rappel.

La mesure a été prise car les graduations des pipettes peuvent s'effacer.

Ce défaut peut ensuite entraîner une erreur dans le dosage du médicament.

Attention, si vous avez acheté du Doliprane buvable pour votre enfant. Vingt-sept lots font l’objet d’un rappel en raison d’un défaut des pipettes servant à doser le traitement. L’agence nationale du médicament (ANSM) a lancé son alerte le 23 février 2026.

Pipette défectueuse : 27 lots concernés

Le rappel, procédé par le laboratoire Opella Healthcare France, a été décidé en raison d’un problème de fabrication. "Les graduations de certaines pipettes fournies avec les flacons de Doliprane 2,4 % suspension buvable sont susceptibles de s’effacer progressivement, après un rinçage à l’eau tiède ou chaude. Ce défaut qualité peut ensuite entraîner une erreur dans le dosage du médicament avec un risque potentiel de surdosage en paracétamol chez les nourrissons et les jeunes enfants (3 à 26 kg)", explique l’autorité sanitaire.

Le surdosage en paracétamol répété peut notamment provoquer des lésions du foie, surtout chez les bébés et les jeunes enfants présentant des atteintes hépatiques.

L'ANSM assure que la qualité du médicament n’est pas remise en cause et que ce rappel, décidé par mesure de précaution n'entraînera, pas de risque de rupture d’approvisionnement. Le communiqué ajoute que l’origine du défaut a été identifiée sur un des sites de production. "Elle a depuis été corrigée. Aucun défaut n’a été observé sur les pipettes issues des autres sites de production."

Doliprane buvable rappelé : comment vérifier si son médicament est concerné ?

Les flacons de Doliprane 2,4 % suspension buvable rappelés ont été distribués dans les pharmacies de ville entre le 12 novembre 2025 et le 3 février 2026. Les numéros de lot qui permettent de les identifier se trouve sur l'étiquette de la bouteille ainsi que sur la boîte, généralement sur la face postérieure dans un encadré blanc. Toutefois, il peut aussi parfois être placé sur une autre face.

Les numéros pointés du doigt sont :

L033 (EXP 08/2027) ;

L034 (EXP 08/2027) ;

L035 (EXP 08/2027) ;

L036 (EXP 08/2027) ;

L037 (EXP 09/2027) ;

L038 (EXP 09/2027) ;

L039 (EXP 09/2027) ;

L040 (EXP 09/2027) ;

L041 (EXP 09/2027) ;

L042 (EXP 09/2027) ;

L043 (EXP 09/2027) ;

L044 (EXP 09/2027) ;

L045 (EXP 09/2027) ;

L046 EXP (09/2027) ;

L047 (EXP 09/2027) ;

L048 (EXP 09/2027) ;

L049 (EXP 09/2027) ;

L050 (EXP 10/2027) ;

L051 (EXP 10/2027) ;

L053 (EXP 10/2027) ;

L054 (EXP 10/2027) ;

L055 (EXP 10/2027) ;

L056 (EXP 10/2027) ;

L057 (EXP 10/2027) ;

L058 (EXP 10/2027) ;

L061 (EXP 10/2027) ;

L062 (EXP 10/2027).

Les personnes disposant d’une boîte provenant d’un de ces lots sont invitées à la rapporter à leur pharmacie. Elle sera remplacée gratuitement par un médicament sûr. Il est par ailleurs déconseillé d’utiliser la pipette du flacon ainsi que celle d’un autre médicament.

"En cas de doute sur la dose qui a été administrée à votre enfant ou si vous pensez que votre enfant présente peut-être des symptômes de surdosage (nausées, vomissements, anorexie, pâleur ou douleurs abdominales), consultez rapidement un médecin", préviennent les autorités.