Asthme : ces équipements de la maison peuvent réduire les crises

L'ESSENTIEL Pour les adultes asthmatiques, avoir des ventilateurs, des purificateurs d'air ou d'autres systèmes de ventilation dans leur logement aide à réduire les risques de crises.

Les cuisines et les salles de bains sont les pièces les plus problématiques de la maison.

Les chercheurs appellent aussi à mettre en place des aides pour favoriser l'installation des équipements nécessaires et à améliorer la sensibilisation à la santé respiratoire.

Selon les estimations, entre 6 et 7 % des adultes sont asthmatiques en France. Si leur nombre est non négligeable, la plupart des recherches se concentrent sur l’asthme infantile. Des chercheurs de Texas A&M University School of Public Health ont ainsi décidé de se pencher sur la santé respiratoire des majeurs. Cela leur a permis d’établir la liste des équipements de la maison qui sont les plus efficaces pour réduire les risques de crises d’asthme.

Asthme : la qualité de l’air intérieur impacte le risque de crises chez les adultes

Pour cette étude publié dans la revue Atmosphere, les chercheurs ont suivi 1.600 adultes asthmatiques entre 2019 et 2022 vivant au Texas. Outre être le berceau de leur université, cet état présente un avantage de taille pour les scientifiques : il compte un large éventail de climats et de conditions de logement. "La climatisation est une constante dans une grande partie de l'État pendant les mois les plus chauds, ce qui réduit la ventilation naturelle et peut augmenter les niveaux de polluants intérieurs", explique l’auteur principal Alexander Obeng dans un communiqué​​. "En outre, de nombreuses maisons plus anciennes, mobil-homes et habitats collectifs ont des problèmes d'excès d'humidité et de parasites."

L'équipe a relevé chez les participants le nombre de crises d'asthme, les symptômes, les problèmes de sommeil et les limitations des activités quotidiennes liées au trouble. Elle a aussi étudié les éléments de la maison qui pourrait jouer sur les crises d'asthme.

"Nous avons trouvé deux déclencheurs majeurs pour l'asthme à la maison : ne pas avoir de ventilateur d'extraction dans la cuisine et la salle de bain et fumer. Cela confirme les recherches antérieures", souligne Alexander Obeng.

De plus, plus les participants fumaient ou n'utilisaient pas de purificateurs d’air, plus leurs risques de crises d'asthme, de symptômes fréquents ou des difficultés à dormir étaient importants. D'autre part, les personnes vivant dans des maisons qui n'avaient pas de problèmes de moisissure, de rongeurs et qui n'avaient pas d'animaux de compagnie à fourrure avaient moins de problèmes d'asthme.

Les équipements à avoir chez soi pour limiter les crises d’asthme

"Les adultes passent jusqu'à 90 % de leur temps à l'intérieur, où l'air peut en fait être plus pollué qu'à l'extérieur", note Obeng. "Des changements environnementaux adéquats à la maison pourraient aider les adultes asthmatiques à gérer leur maladie plus efficacement."

Pour lui, il est essentiel d'améliorer la circulation et la qualité de l’air en utilisant des purificateurs d'air, des ventilateurs, des extracteurs d’air ou encore des hottes. La cuisine et les salles de bains sont les pièces de la maison avec lesquelles il faut être le plus vigilant.

"La bonne nouvelle est que nous pouvons prendre des mesures pour gérer l'asthme à la maison en améliorant le flux d'air, en utilisant des purificateurs d'air, en ne fumant pas à l'intérieur et en minimisant la poussière ou les allergènes pour animaux de compagnie", ajoute-t-il.

Le scientifique et ses collègues appellent également à "réduire le fardeau de l’asthme" en proposant des aides financières pour l’installation des équipements nécessaires et à inciter les propriétaires à respecter des normes de qualité de l’air dans leurs logements. Ils conseillent également que les professionnels de santé sensibilisent davantage la population sur la pollution intérieure et ses conséquences.