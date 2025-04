Asthme : quel est le meilleur moment pour utiliser son inhalateur ?

L'ESSENTIEL Prendre une dose de béclométasone en milieu d'après-midi permettrait de tirer le meilleur parti d'un inhalateur pour l'asthme.

Prendre le traitement entre 15h et 16h était associé avec une réduction des symptômes nocturnes de l'asthme.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer les résultats.

Entre la pollution et le pollen, la respiration des asthmatiques est mise à rude épreuve à l’arrivée des beaux jours. Mais bonne nouvelle : faire attention à l’heure à laquelle le traitement de fond est pris, pourrait aider à contrôler l’asthme selon une nouvelle étude de l'université de Manchester.

Leurs travaux ont été publiés dans la revue Thorax.

Asthme : la prise du traitement dans l’après-midi réduit les symptômes nocturnes

S'appuyant sur une précédente recherche qui avait démontré une sensibilité accrue aux stéroïdes dans les cellules immunitaires à 16 heures, l’équipe a voulu déterminer quel était le meilleur moment pour prendre une dose de béclométasone, un corticostéroïde pris avec un inhalateur.

Les chercheurs ont réuni 21 patients asthmatiques traités avec ce médicament. Le schéma de prise du traitement était aléatoirement :

une dose de 400 µg une fois par jour soit entre 8 h et 9 h ;

une dose de 400 µg entre 15 h et 16 h ;

200 µg deux fois par jour entre 8 h et 9 h et entre 20h et 21h, soit le schéma posologique "habituel" au Royaume-Uni.

La fonction pulmonaire et le nombre d’éosinophiles sanguins – un biomarqueur clé de l’inflammation des voies respiratoires – ainsi que les niveaux de cortisol sérique des volontaires ont ensuite examiné.

Les scientifiques ont découvert que la dose administrée en milieu d'après-midi entraînait la plus forte augmentation de la fonction pulmonaire la nuit ainsi qu’une baisse importante du nombre d'éosinophiles sanguins par rapport aux autres schémas posologiques. Ils concluent ainsi qu’il serait plus intéressant de prendre le traitement entre 15h et 16h.

En effet, l’amélioration des symptômes nocturne est un point clé de la lutte contre l’asthme. "Jusqu’à trois quarts des patients voient leurs symptômes s’aggraver pendant la nuit et jusqu’à 80 % des crises d’asthme mortelles surviennent la nuit", explique l’auteure principale Dr Hannah Durrington dans un communiqué.

Asthme et inhalateur : des recherches supplémentaires nécessaires

"Cette étude montre que l'alignement du moment de la prise de béclométhasone, un médicament couramment utilisé contre l'asthme, avec l'horloge biologique pourrait avoir des impacts significatifs sur les résultats du traitement", souligne la Dr Hannah Durrington.

Toutefois, si les résultats sont prometteurs, le faible échantillon de patients asthmatiques appelle à la tenue d’un essai clinique de plus grande envergure. Il permettrait de s’assurer de l’efficacité observée, de la faisabilité en situation réelle ou encore d’évaluer précisément les impacts sanitaires et économiques.